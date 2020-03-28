T24 LogoT24 Logo
Ekonomide ne oluyor?

Amerika’nın 2 trilyon dolarlık paketi dolardaki hızlı yükselişi nasıl durdurdu?

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan yorumladı

28 Mart 2020 16:52

Ekonomide geçen hafta Koronavirüs’ün(Covid-19) etkisiyle yaşananları anlatan Barış Soydan, Amerika’nın hazırladığı 2 trilyon dolarlık önlem paketinin paniği bir süreliğine de olsa yatıştırdığını ve bütün dünyada dolara yaşanan hücumun gaz kestiğini belirtti.

Paketin ve bu arada Amerikan ve Avrupa Merkez Bankaları’nın başlattığı parasal genişleme programlarıyla bütün dünyada borsaların yükseldiğini söyleyen Soydan, Koronavirüs pandemisi sona ermedikçe çalkantıların ve değer kayıplarının süreceği uyarısında bulundu.

ETİKETLER

barış soydanekonomipiyasalarkoronavirüscovid 19ekonomik tedbirleravrupa merkez bankası2 trilyonluk paket

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Mayıs 2020

Limon üreticileri, 'limon ihracatının kısıtlamasını' protesto etti; Bakan Pekdemirli'yi istifaya çağırdı!

CHP'li vekil, maden şirketinin çalışmasını engellemek için kepçeye çıktı!

Özel halk otobüsü şoförü, 65 yaş üstü çifti araçtan indirdi: 'Haber izlemiyor musunuz?'

Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu: Yargıtay ve AYM dosyayı hala incelemeye almadı; ağır hukuk kırımına dur demeliler

Zabıta ekipleri kağıt toplayan çocuğu darp etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı...

AVM'ler açıldı; sabah saatlerinde alışveriş için kuyruğa girdiler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Çinli virolog Koronavirüs'ün en tehlikeli özelliğine dikkat çekti...

Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek aleyhine ifade veren...

Otellerin ve restoranların açılış tarihi belli oldu...

Erdoğan, 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu, 9 ilde...

YÖK'ten sınavların dijital ortamda yapılması kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı...

AVM'ler açıldı; sabah saatlerinde alışveriş için kuyruğa girdiler...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24