Ambulansın peşinden koşan köpek videosu, Reuters'ın 2021'de en çok izlenen videolarından biri oldu

Reuters'ın 2021'de en çok izlenen videosu Türkiye'den. İstanbul Büyükada'da fenalaşan ve ambulansa alınan hastanın köpeği, sahibini koşarak hastaneye kadar takip etmişti. Köpeğin ambulansın peşinden koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansımış ve sosyal medyada viral olmuştu. Köpeğin o görüntüleri, Reuters haber ajansının bu yılın en çok izlenen videolarından biri oldu.

Videoda, hastalanan sahibinin başından ayrılmayan köpeğin, önce gelen ambulansa binmek istediği ancak ambulansa alınmayınca aracı hastaneye kadar koşarak takip ettiğini görülüyor. Sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, onu hastanede de yalnız bırakmadı.

Vefalı köpek, sahibinin müşahedeye alındığı odanın kapısında beklemeye başladı. Daha sonra hastane görevlileri köpeği bahçeye çıkardı. Geçen Haziran ayında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu görüntüler Reuters’ın 2021'de en çok izlenen videosu oldu.