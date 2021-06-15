Altyapı hizmetleri kesilen Tozkoparan Mahallesi sakinleri: "Bu arsalarda gözünüz var"

İstanbul Güngören'de bölgeleri riskli alan ilan edilerek evlerini terk etmeleri istenen Tozkoparan Mahallesi sakinlerine ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını tapulu evlerin yıkımı için sözleşme istediklerini dile getiren mahalle sakinlerinin bugün altyapı hizmetleri kesildi. Yapılan kesintiye karşı eylem yapan mahalle sakinleri ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Kesintilerin hukuka aykırı olduğunu ve tebligat yapılmadığını söyleyen mahalle sakinleri ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kesintilerin hukuka aykırı olduğunu söyleyen vatandaş, kesinti yapmakta ısrarcı olan kişiye "Buradaki arsalarda gözünüz var" diyerek tepki gösterdi.

"Kentsel değil rantsal dönüşüm oldu, psikolojik olarak biz burada öldük" diyen vatandaşlar, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kendilerine baskı yaptığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Eylem yapın" dediğini belirterek, Güngören Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Tozkoparan Mahallesi riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştı. 22 Aralık 2020 tarihinde 900 haneye gönderilen "30 gün içerisinde evleri terk edin” yazılı tahliye tebligatları yargıya taşınmış, bazı dosyalarda yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı.

Süreç içerisinde yıkım işlemlerine başlanması amacıyla halen oturan kişiler olmasına rağmen kanun gereği konutlarda doğalgaz, elektrik ve su abonelikleri iptal edilmiş, itirazlar üzerine yeniden açılmıştı. Yaşananları eleştiren ve mağdur edildiklerini öne süren bazı mahalle sakinleri, bugün Barış Parkı'nda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi.

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