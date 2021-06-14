Tozkoparan Mahallesi sakinleri, Kaftancıoğlu'na dert yandı: Kentsel değil, rantsal dönüşüm oldu; psikolojik olarak öldük

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bölgeleri riskli alan ilan edilerek evlerini terk etmeleri istenen Tozkoparan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. "Kentsel değil rantsal dönüşüm oldu, psikolojik olarak biz burada öldük" diyen vatandaşlar, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kendilerine baskı yaptığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Eylem yapın" dediğini belirterek, Güngören Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Tozkoparan Mahallesi riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştı. 22 Aralık 2020 tarihinde 900 haneye gönderilen "30 gün içerisinde evleri terk edin” yazılı tahliye tebligatları yargıya taşınmış, bazı dosyalarda yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı.

Süreç içerisinde yıkım işlemlerine başlanması amacıyla halen oturan kişiler olmasına rağmen kanun gereği konutlarda doğalgaz, elektrik ve su abonelikleri iptal edilmiş, itirazlar üzerine yeniden açılmıştı. Yaşananları eleştiren ve mağdur edildiklerini öne süren bazı mahalle sakinleri, bugün Barış Parkı'nda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldiler.

"Devletin gücünü alarak insanlara baskı yaptılar"

Güngören Belediye Başkanı'nın kendilerini muhatap almadığını aktaran Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, “Tozkoparan'da bugüne kadar kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm oldu" dedi. Buradaki insanların hepsinin dar gelirli, aylık bin 500, 2 bin lira ile geçinen insanlar olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm altında buraya bir proje getirdiler. Buraya öyle bir şey yaptılar ki bir anda sabah uyandık, 'Burayı bir ay içinde boşaltın, boşaltmadığınız taktirde elektriğiniz suyunuzu keseceğiz' dediler. Daha sonra biz hukuki sürecimize başladık. Bu süre içerisinde anlamaya çalıştık, gerçekten olabilir mi diye. Şaşırdık, bilgi kirliliği var, belediyeden arıyorlar 'Bir ay içerisinde evleri boşaltın' diyorlar. Yaşlı insanlar var, elektriklerimiz kesilirse ne olacak? Tabii bu süreçte mahkemeye verdikten sonra hukuki süreç başladı bu süre içerisinde Güngören Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından buradaki insanlara 'aba altından sopa gösterilip', 'Eğer evlerinizden çıkmazsanız banka hesaplarınıza 300 ile 350 bin lira para yatırılıp sizi zaten buradan çıkartacağız' dediler. Tırnak içerisinde söylüyorum, devletin gücünü alarak insanlara baskı yaptılar.

"Psikolojik olarak 60,70 yaşındaki insanları öldürdüler"

Şundan çok eminiz devletimiz çok güçlü bir devlet her yere yardım etti. Meğer buradan bir rant elde edilecekti, madem Tozkoparan'dakilerin inşaattan paraya ihtiyaç vardı, neden biz pandemide başka ülkelere yardım ettik. Tekrar ediyorum biz Tozkoparanlılara ödeme gücü yok. Buradaki insanlar 60, 70 yaşında ne kadar yaşarlar kimse bilmez. Ama emin olun biz burada psikolojik olarak öldük. Psikolojik olarak buradaki 60, 70 yaşındaki insanları öldürdüler. Sizlerden rica ediyoruz, devletin yaşam hakkına, sağlık ve barınma hakkını vatandaşına verme zorunluluğu olduğu halde şu an bizim yaşam hakkımızı, barınma hakkımızı, sağlık hakkımızı elimizden alıyor. Sizden rica ediyoruz, bizim sesimiz olun Ekrem İmamoğlu’nu da buraya getirin lütfen bunu görüşün."

"Cumhurbaşkanı dedi, biz de Güngören Belediyesi önünde oturma eylemi yapacağız"

Dernek Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendilerine "Eylem yapın" dediğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediyesi'nde bir vatandaş 'Cumhurbaşkanım bizi kandırıyorlar, verdikleri sözü tutmadılar' dedi. Cumhurbaşkanı da dedi ki 'Gelin belediyenin önünde eylem yapın.' Biz de Güngören Belediyesi önünde bir oturma eylemi yapacağız. Sizleri de davet ediyoruz bir vatandaş olarak gelin bizim yanımızda olun oturma eylemine katılın."

Kaftancıoğlu: Kararlı mücadelenizle, hakkınız önünde sonunda teslim edilecektir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da vatandaşları dinledikten sonra, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki buradaki kararlı mücadelenizle birlikte, hakkınız, hukuk çerçevesinde sizlere eninde sonun teslim edilmek zorunda kalınacaktır. Evet çok zor süreçlerden geçiyoruz siz Tozkoparan'da bu barınma sorununu yaşıyorsunuz. Çekmeköy ilçesinde aynı benzer durumları yaşayanlar var. Sadece şunu bilin, hakikaten bu zor sürece rağmen, işleri bugün getirilen bu zor süreçten olumluya çevirebilmek imkansız değil. Burada ben CHP İl Başkanı olarak hem de Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli bizlere söylediği gibi 'Haklının yanında durarak, olabildiğince sesinizi duyurmaya, yanlış olanı doğruya evirmeye çalışacağım' diyorum hepinize teşekkür ediyorum."

"Her siyasetten her partiden çok zarar gördük yani yeter"

Bu arada, Tozkoparan Mahallesi’nden bir başka vatandaş da kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben buraya Tozkoparan'da daire satın almaya gelmedim. Burası tapulu yerimiz. Garibanı, yaşlısı var. Ben emekliyim, ötekisi yaşlı, ötekisi ihtiyar, iş bulamıyorlar, lisede, üniversitede çocukları okuyor. Üniversite benim kızım okuyor. Ben ne yapayım ya. 900 günde emekli oldum ya. Mesut Yılmaz’ın zamanında (ANAP döneminde) sekiz sene emeklilik bekledim. Her siyasetten, her partiden çok zarar gördük. Yani yeter. Bu parka 4 tane bina olur. Burada çok büyük rant var. 200 bin lira 15 yıl sonra 450 bin TL olacak ben nasıl ödeyeceğim ya? 15 sene ben ne yapayım ya. Bin lira, bin lira. Aralık ayında iş duruyor tekstilde, kundurada. Nisan ayında açılıyor. 4 ay bu işçiler ne yiyecek ne içecek? 15 sene sonra 450 bin liralık dairemi ben 50 bin liraya satamam. Rica ediyorum sayın Cumhurbaşkanım biraz merhamete gelin, biraz destek verin."