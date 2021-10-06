Altın Portakal Film Festivali | 'Kafes' filminin ekibi T24'te: "Oteli işleten kişiyi gördüğümde 'sen bu filmde varsın' dedim"

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Kafes" filminin ekibi T24'te Mummer Brav'la Ekşın'a konuk oldu. Cemil Ağacıkoğlu, filmde gerçek hayattan insanları da kullandığını ve ana karakterin yaşadığı oteli ziyaret ettiğini burada oteli işleten kişiyi gördüğünde "Sen bu filmde varsın" dediğini söyledi.

Cemil Ağacıkoğlu'nun yazıp yönettiği ve tarihi yarımadanın arka sokaklarında kimsesizlerin ve göçmen kadınların kaldığı ucuz bir otelde çalışan eski polis memuru Hasan'ın, aynı otelde kalan 50'li yaşlarındaki İlona ile dostluğunu anlatan filmde Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Özay Fecht, Görkem Yeltan ve Mehmet Esen rol alıyor. Filmin yapımcılığını ise Sezgi Üstün San üstlendi.

Filmin başrol oyuncusu Hasan karakterini canlandıran Tarhan Karagöz, Hasan'ın boşluğa düşmüş ve tutunmaya çalışan bir karakter olduğunu, itilmişliğin, ihanete uğramışlığın, yenilmiş hakkının peşine düşmüş bir karakter olduğunu söyledi. Karagöz, bulundukları çevrenin oyunculuklarında etkili olduğunu söyledi. Karagöz, "Havanın durumu, bulunduğumuz sokaklar, içinde bulunduğumuz otel, çevrede bulunan gerçek insanların durumlarına dönüşmeye çalıştım" dedi.

Filmde Romanyalı bir seks işçisi olan İlona karakterini canlandıran Özay Fecht ise karakterin yaşamına benzer bir hayat sürdüren bir kadınla gerçek hayatta da tanıştığını ve bunun kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Filmin yönetmeni Cemil Ağacıkoğlu, filmde oyuncu olmayan insanları da kullandığını söyledi. "Oteli gördüğümde ve oteli işleten kişiyi gördüğümde 'sen bu filmde varsın' dedim. En önemlisi Hasan'ın düştüğü bu dünyada kendini bulması, o insanlarla beraber olması ve en yakın arkadaşından gördüğü ihaneti orada özgürce yaşıyor olması" dedi.

Ağacıkoğlu, filmin konu edindiği ortama yabancı olmadığını, çocukluğunun buralarda geçtiğini söyleyerek "Çocukluğumun mekanları ile bugünkü mekanları karşılaştırdığımda bu mekanlarda değişim yok. İçinde yaşayan insan profili de dahil" diye konuştu.