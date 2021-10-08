Altın Portakal Film Festivali | 'Bağlılık Hasan' filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu T24'te: Evrendeki her şeyin birbiriyle bağlı olduğunu düşünüyorum

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Ulusal Uzun Metraj bölümünde yer alan filmlerden 'Bağlılık Hasan' filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu ve filmin başrol oyuncusu Filiz Bozok, Muammer Brav'ın koukları oldu.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Koronavirüs koşullarında salgın önlemleri devam ediyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj bölümünde yarışan bir ilk film olan 'Bağlılık Hasan' filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu, filmi şöyle anlattı:

"Bu bir üçlemenin ikinci filmi. İlk filmi 'Bağlılık Aslı' idi. Bağlılık kavramı üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Bizi birbirine bağlayan, aslında evrendeki her şeyin birbiriyle bağlı olduğunu düşünüyorum. Biz bu bağları fark edebildiğimiz sürece aslında kendimizi de fark edebiliyoruz ve ötekini de fark edebiliyoruz. Eğer bu bağlar kopuyorsa parçalanmaya başlıyoruz. Ve bu parçalanma bütün çelişkilerimizin, doğayla olan ilişkimizdeki tutarsızlıkların sebebidir diye düşünüyorum. Diğer insanlarla, diğer varlıklarla ilişkimizi tek yönlü algıladığımız sürece her şeye zarar verdiğimizi düşünüyorum. Bağlılık kavramını bir kez daha hissedebilir miyiz acaba diye bu filmi yapmaya karar verdim. Hasan filmi de bir çiftçinin toprakla ve doğayla bağının kopuşunu ve bunu idrak etmesini anlatıyor diyelim."

"İnsanın iç çelişkilerine odaklanmaya çalıştım"

Kaplanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim sevdiğim karakterler. şöyle düşündüm hep. Biz bir karakteri üretirken, yazarken onu aslında hep meselenin parçası gibi düşünüyoruz. Hikayenin akışına göre onu yönlendiririz Ben burada daha çok insanın iç çelişkilerine odaklanmaya çalıştım. Kendini fark ettiği ve edemediği anlara odaklanmaya çalıştım. Bir antikahraman değil Hasan ama bir tür çelişki yumağı diyelim."

Hepimiz gibi biri: Emine

Filmin başrol oyuncu Filiz Bozok ise film hakkında şunları söyledi:

"Emine karakterini oynuyorum. Emine aslında Türkiye'de herhangi bir coğrafyada görebileceğimiz bir kadın. O anlamda sıradan bir kadın. Dünyanın her yerinde de rastlayabileceğiniz bir kadın. Bu toprakların gelenekleri içinde yetişmiş. Ama içsel olarak insana ait, insanlık tarihinin başından itibaren kadına ve erkeğe verilen genel duygular vardır ya, buna tam anlamıyla hizmet eden bir kadın. Bağlılık üzerine giden bir işleyiş var. Emine'nin kendisine, eşine, evine olan bağlığı üzerinden giden bir durum var tabii. Seyirciyi ters köşe yapabilecek özelliklere sahip. Aslında hepimiz gibi biri Emine."