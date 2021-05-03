Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından Furkan Vakfı'na camide biber gazlı müdahale yapıldı.

Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul, Ramazan'da 'kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma' anlamına gelen 'itikaf'ı yapacaklarını dile getirdi. Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından, Gaziantep'te bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazı ile müdahale yapıldı.

Gaziantep'teki müdahalenin ardından Furkan Vakfı'ndan 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kuytul'un 'İtikaf' çağrısıyla birlikte bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine yapılan polis müdahalesinde, cami içinde gaz atılmasına ilişkin Gaziantep Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, biber gazıyla müdahale eden polislerin açığa alındığı bildirilirken olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca amacın devlete karşı sivil itaatsizlik başlatmak olduğu ifade edilerek "Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

İtikaf nedir?

İtikaf, camide belirli günler kalma, bu günlerde kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma döneminden oluşan İslami bir uygulamadır