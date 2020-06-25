Almanya’ya ikinci Korona dalgası mı geliyor?

Köln

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik uyarıyı kaldırması şimdilik olası görünmüyor.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde Gütersloh bölgesinde bir mezbahada tespit edilen yüzlerce vakadan sonra, hem Gütersloh hem de yakınındaki Warendorf bölgesi yasaklı günlerine geri döndü. Sokakta vatandaşlar uzun test kuyrukları oluşturuyor. Bu durum, salgın yayılmasın diye diğer eyaletleri de alarma geçirdi. Aşağı Saksonya Eyaleti mesela Gütersloh’dan gelenlere Korona testi yapıyor, pozitif çıkanları geri çeviriyor. Schleswig Holstein Eyaleti ise karantina uyguluyor. Bavyera da geceleme yasağı koydu. Dün akşam saatlerinde başka eyalet ve kentlerde de irili ufaklı mezbahalarda Korona vakasına rastlandı. Bunların arasında bir döner tesisi de var.

Almanya’da Federal Hükümet, bir hafta içinde 100 bin kişi arasında yeni 50 vaka bulunması durumunda önlem alınmasını istiyor.



Almanya eğer 100 bin kişide 50 formülünü diğer ülkelere uygulasaydı, seyahat uyarısı yapılan ülke sayısı yarıya inebilir, bunların arasına Türkiye de girebilirdi. Almanya’da seyahat uyarısı yapılan iki ayrı liste var. Biri Dışişleri Bakanlığı’nın, 160 ülkeyi kapsayan listesi, diğeri de 129 ülkenin bulunduğu Robert Koch Enstitüsü’nün listesi. Dışişleri Bakanlığı iki liste arasındaki farkı şöyle açıklıyor:

“Biri turistik ziyaretler için uyarı içeriyor, diğeri bütün yurtdışı yolculuklarını kapsıyor.”

Bütün yolculukları içeren Robert Koch Enstitüsü’nün listesinden mesela, geçtiğimiz günlerde Tayland ve Vietnam çıkarıldı. Türkiye iki listede de yer alıyor. Eyaletlerin birbirlerine seyahat yasağı koyduğu Almanya’nın Türkiye’ye yönelik uyarıyı kaldırması şimdilik olası görünmüyor.



Mezbahalarda ve kalabalık nüfuslu yerleşim bölgelerinde artan vaka sayısı Almanya’da ikinci bir korona dalgası gelip gelmeyeceğine yönelik tartışmaları alevlendirdi. Robert Koch Enstitüsü bu konuda iyimser. Hijyen kurallarına ve fiziksel mesafeye dikkat edildiği sürece yeni bir dalga gelmeyeceğini düşünüyor. Almanya’nın önde gelen virologlarından, hükümetin de görüşlerine önem verdiği Christian Drosten ise, virüs yokmuş gibi davranılmaya devam edilirse iki ay içerisinde büyük bir sorunla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.