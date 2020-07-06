Almanya’da ‘maske yerine herkese test’ tartışması

Köln

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti’nin, dükkânlarda maske takma zorunluluğunu, ağustos ayı başında kaldırmak istediğini açıklaması Almanya’da make tartışmasını alevlendirdi. Eyalet, maske zorunluluğunu kaldırarak, alışverişi arttırıp ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Diğer eyalet yönetimleri de maske zorunluluğunu gözden geçireceğini açıkladı.

Mecklenburg-Vorpommern‘ın maske kararı en çok Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ı kızdırdı. “Normalleşme arzusu ve sabırsızlığını anlıyorum” diyen Spahn, kapalı yerlerde sadece fiziksel mesafe kuralına uymanın yetmeyeceğini hatırlattı. Muhafazakâr bakana en büyük destek koalisyon ortağı sosyal demokratlardan geldi. Sosyal demokrat partinin sağlık politikalarından sorunlu milletvekili Karl Lauterbach, salgınla mücadelede şimdilik elimizdeki tek aracın maske olduğunun altını çizdi.



Federal İçişleri Bakanı muhafazakar Horst Seehofer’in herkese ücretsiz Korona testi yapılması önerisi de bir başka tartışmayı alevlendirdi. Seehofer, test masraflarının Federal Hükümet tarafından karşılanmasını istiyor. Seehofer’e eleştiri yine, sosyal demokratlardan, sigorta primleri arttırılmadığı, bu nedenle bütçenin masrafları karşılamaya yetmeyeceği gerekçesi ile geldi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise, testin geçici olduğunu hatırlatarak, halkta yanlış bir güven duygusu yaratacağına dikkat çekerek, Seehofer’in önerisine karşı çıktı. İlk öneri Bavyera Eyaleti’nden gelmişti. Eyalet Başbakanı Markus Söder, herkese ücretsiz test yapma uygulamasının başlayacağını duyurdu.