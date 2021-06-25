T24 LogoT24 Logo
Haberler

Almanya'da bıçaklı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan gözaltında

En az 6 kişiyi yaralandığı bildirildi

25 Haziran 2021 20:36

Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı.

Polis, saldırganı yakaladı.

​Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.

Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.

almanyasaldırıWürzburg

Diğer Videolar

Sinop’ta tomruklarla birlikte sahile vuran ceset 9 saatte çıkarıldı

Ordu'da heyelan: Araçlar son anda kurtuldu

Beşiktaş tribünlerinden "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları atıldı

Üreticiden Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki

Yangın tehlikesine karşı yola 700 bidon su konuldu

Kastamonu Cide'deki hortum kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24