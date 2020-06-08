Alman turist Türkiye’ye gelecek mi?

Köln

Almanya gündemini son haftalarda meşgul eden konulardan biri de Alman turistlerin ve göçmenlerin Türkiye’de tatil yapıp yapamayacakları.

Almanya geçen yıl 5 milyon tatilciyle Rusya’dan (7 milyon) sonra Türkiye’ye en çok turist gönderen ikinci ülke.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, pazar günü Bild gazetesine verdiği demeçte, Türk hükümeti ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi ve “Seyahat uyarısı sürekli kalmayacak” dedi. Seyahat uyarısının siyasi bir karar olmadığını hatırlatan Maas, ülkelerin durumuna göre, “uyarı” ya da “tavsiye”de bulunacaklarını, kararı vatandaşın vereceğini belirtti. Maas, olası bir durumda Alman Hükümeti’nin bir daha tatilcileri ülkeye getirmek için girişimde bulunmayacağının altını çizdi. Maas bu sözü vermiyor ama Lufthansa Havayolları, bilet alanlara ülkeye geri getirme garantisi de veriyor.



Türkiye ve Almanya arasında tatil pazarlığı sadece diplomatik alanda sürmüyor. Turizm sektörünün sivil toplum örgütleri de Alman Hükümeti’ne seyahat uyarısının kaldırılması için baskı yapıyor. Alman Turizm Ekonomisi Derneği’nin Dış Turizm Sorumlusu Volker Adams, Alman turistlerin bu yaz Türkiye’de tatil yapabileceklerinden umutlu. Kesin bir tarih veremeyen Adams, Türkiye’nin bu konuda ev ödevlerini yaptığını, diplomatik görüşmelerin de olumlu geçtiğini söyledi WDR Köln Radyosu’na verdiği demeçte.

Federal Hükümet’in Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß da, Türkiye’de tatil yapma şansının olacağını söyledi. AB ülkelerinin sınırlarını açması hükümetler için bir çeşit test olacak.



Öte yandan sadece sınırların kalkması değil karantina uygulaması da tatil kararında önemli bir rol oynuyor. Federal Hükümet, son Korona zirvesinde karantina kararını eyaletlere bırakmıştı. Eyaletler kendi sağlık koşullarına göre karar veriyorlar. Göreli olarak esnek davranan Kuzey Ren Vestfalya mesela, karantina uygulamasından vazgeçebilir ama Bavyere’nın aynı şeyi yapabileceğini söylemek güç. Şimdiden durum mahkemelere taşınmaya başladı bile Almanya’da. Aşağı Saksonya Eyaleti Yüksek Mahkemesi, hükümetlerin genel bir karantina kararı alamayacağına hükmetti. Kriz bölgesinden geliyorsanız, sadece hasta iseniz ve hastalık şüpheniz varsa karantina altına alınabiliyorsunuz.