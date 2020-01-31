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Ekonomide ne oluyor?

“Alışverişte artık hız ve fiyat önemli; müşteri verileri buna hizmet ediyor"

Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı, Barış Soydan'a yorumladı

31 Ocak 2020 13:27

Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı, insanların alışveriş alışkanlıklarında hızın ve tasarrufun öne çıktığını söyledi. Hopi'nin 8 milyon kullanıcısının farklı kanallardan günlük 15 milyon verisini işlediğini belirten Çadırcı "Bu veriyi nasıl kullandığınız, marka güvenirliğini de etkileyen önemli bir faktör. Biz bu verileri müşterinin faydasına kullanıyoruz" dedi. 

Ekonomide Ne Oluyor programına konuk olan Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı, Barış Soydan'n sorularını yanıtladı. 

2019 yılındaki istatistiklere göre kadınların kozmetik sepet oranının yüzde 30 büyüdüğünü, erkeklerin kozmetik sepetinin ise yüzde 53 oranında büyüdüğünü söyleyen Çadırcı, Alışveriş söz konusu olduğunda kadın erkek ayrımı birbirine çok yaklaşmaya başladı. Müşterinin en önemli beklentilerinden biri de hız" diye konuştu. 

Geçtiğimiz yıl perakende satışlarının adetsel olarak yüzde 10 oranında büyüdüğünü ancak Hopi'deki işlemlerin de çok arttığını ifade eden Çadırcı, "Bunun arakasında tek bir sebep var; insanlar parasını daha akıllı bir şekilde harcamak istiyor. Kampanya olmadan harekete geçmiyorlar. Bir şeyi beğenseler dahi en uygun fiyata düşmesini bekliyorlar" dedi. 


 

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