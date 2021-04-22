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Ali Mahir Başarır'dan CHP'li isimler hakkında suç duyurusunda bulunan Melih Gökçek'e: "Ben yargılanayım ama sen de yargılan; mal varlığının artışını hesaplayalım"

"Ortada bir zarar varsa, zarara uğratan varsa bu Melih Gökçek’tir"

22 Nisan 2021 13:58

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘128 Milyar Dolar Nerede’ sorusunun Borsa’daki şirketlerin değerini düşürdüğü iddiasıyla CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin "Bu ülkede yargılanacak, hesap sorulacak birisi varsa, o da sensin Melih Gökçek. Ben yargılanayım ama sen de yargılan. 1994’te göreve geldiğin gün ile bugün arasındaki mal varlığının artışını hesaplayalım" ifadelerini kullandı. 

"Ortada bir zarar varsa, zarara uğratan varsa bu Melih Gökçek’tir"

Melih Gökçek’in ‘128 Milyar Dolar Nerede’ konusuna ilişkin suç duyurusunda bulunmasının son derece yersiz olduğunu ve Ankaralıyı yıllarca zarara uğratan kişinin Melih Gökçek olduğunu belirten CHP’li Başarır; ‘’Melih Gökçek; Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel, Parti Sözcümüz Faik Öztrak, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Mahmut Tanal ve benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Peki neden? 128 Milyar Nerede diye sormuşuz ve borsa düşmüş, zarara uğratmışız. Ortada bir zarar varsa, zarara uğratan varsa bu sensin Melih Gökçek. Ankaralının milyarlarca parasını zarara uğrattın. Bak Melih Gökçek, sen Ankara’nın marka değerini düşürdün, başkentin manevi değerini düşürdün. Neden borsanın düştüğüne bu kadar üzülüyorsun? Demek ki borsada milyarlarca lira paran var’’ dedi.

"Cesaretin varsa gel mal varlığını araştıralım"

CHP’li Başarır sözlerine şöyle son verdi:

‘’Bu ülkede yargılanacak, hesap sorulacak birisi varsa, o da sensin Melih Gökçek. Ben yargılanayım ama sen de yargılan. 1994’te göreve geldiğin gün ile bugün arasındaki mal varlığının artışını hesaplayalım. Senin, ailenin, çocuklarının mal varlıklarına bakalım. Geldiğinde sadece bir ceketin vardı, şimdi oğlun medya patronu oldu. Sen bunun hesabını ver, Melih Gökçek. Sen, Ankara ihalelerinde yaptığın usulsüzlüklerin hesabını ver. Taşınmazlarını, bankadaki paralarını, akrabalarının üzerindeki malları say say bitmiyor. Haydi, kendini de ihbar et, yargılan eğer ki onurun varsa!"

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