Ali Erbaş'tan kadın ile erkeğin 'camiye girme' tartışmasına ilişkin açıklama: Üzüldük, marjinal bir şey; 90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde Marmara İlahiyat mezunu bir kadınla erkeğin 'kadınların camiye girmesi' konusundaki tartışmasıyla ilgili "Bizim 90 bin camimiz var. 90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var. 90 bin camimizi mümkün olduğunca bütün milletimize hizmet eder hale getirmenin gayreti içerisindeyken, marjinal, bir yerde olan bir olayı böyle büyütmek doğrusu bizi üzmüştür. Camilerimizi kadınlarımızın ibadetine uygun hale getirebilmek için canla başla gayret ediyoruz" ifadesini kullandı.

Erbaş, ramazanda camilerde cuma ve vakit namazlarının kılınabildiğini, teravih namazını ise ailelerin evlerde çocuklarıyla birlikte kıldığını hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde namaz kılmak isteyen kadınlara yönelik bir kişinin tavrını değerlendiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Ebru Hanım, bir hoca hanım, öğretmen. Olay kendisiyle ilgili değil. Ben kendisine telefon ettim, görüştüm, üzüntümü paylaştım. Onun anlatması şöyle, oradaki itiraz eden beyefendi, zannediyorum bir başka kadın topluluğuna 'Camide sizin ne işiniz var' tarzında karşı çıkınca, Ebru Hanım, diğer hanım kardeşimizi savunmak için devreye girmiş. Yoksa kendisiyle alakalı bir şey değil. Tabii üzüldük, böyle bir olay keşke olmasaydı. Marjinal bir şey. Bizim 90 bin camimiz var. 90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var. Biz, camilerimizi kadınlarımızın ibadetine uygun hale getirmek için canla başla gayret ediyoruz."

Ne olmuştu?

İstanbul Üsküdar'da bir erkek, kadınların camiye girmesine karşı çıkmıştı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen kadın ise, kadınların camiye girebileceğini ifade etmişti. Adam ise kadına "Peygamberin hadislerinden uzaksın, sen benim gözümde havasın hava" diye bağırmıştı.

Kadının yanıtı ise "Sizden çok daha iyi bildiğime yemin edebilirim" olmuştu.

Erkek de, "İstersen bin 500 tane ilahiyatı bitir. Sen benim gözümde havasın" karşılığını vermişti.

Güvenlik görevlisinin gelmesinin ardından uzaklaşan kadın ise, "Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, kadınlar bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki göstermişti.

Tartışma sosyal medyada yayılmıştı.

TIKLAYIN - Üsküdar'da bir erkek, kadınların camiye girmesine izin vermedi: Peygamberin hadislerinden uzaksın, sen benim için havasın!