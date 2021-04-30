Üsküdar'da bir erkek, kadınların camiye girmesine izin vermedi: Peygamberin hadislerinden uzaksın, sen benim için havasın!

İstanbul Üsküdar'da bir erkek, camiye girmek isteyen kadına izin vermeyerek, "Peygamberin hadislerinden uzaksın, sen benim gözümde havasın hava" diye bağırdı.

Üsküdar'da bir kadınla, camiye girmesine izin vermeyen erkek arasında tartışma çıktı.

Kadının camiye girmemesi gerektiğini söyleyen erkek, "Peygamberin hadislerinden uzaksın" dedi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen kadın ise, "Sizden çok daha iyi bildiğime yemin edebilirim" dedi.

Erkek ise, "İstersen bin 500 tane ilahiyatı bitir. Sen benim gözümde havasın" dedi.

Güvenlik görevlisinin gelmesinin ardından uzaklaşan kadın ise, "Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, kadınlar bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki gösterdi.