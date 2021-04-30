T24 LogoT24 Logo
Haberler

Üsküdar'da bir erkek, kadınların camiye girmesine izin vermedi: Peygamberin hadislerinden uzaksın, sen benim için havasın!

30 Nisan 2021 08:11

İstanbul Üsküdar'da bir erkek, camiye girmek isteyen kadına izin vermeyerek, "Peygamberin hadislerinden uzaksın, sen benim gözümde havasın hava" diye bağırdı.

Üsküdar'da bir kadınla, camiye girmesine izin vermeyen erkek arasında tartışma çıktı. 

Kadının camiye girmemesi gerektiğini söyleyen erkek, "Peygamberin hadislerinden uzaksın" dedi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen kadın ise, "Sizden çok daha iyi bildiğime yemin edebilirim" dedi.

Erkek ise, "İstersen bin 500 tane ilahiyatı bitir. Sen benim gözümde havasın" dedi. 

Güvenlik görevlisinin gelmesinin ardından uzaklaşan kadın ise, "Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, kadınlar bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki gösterdi. 

 

üsküdarüsküdar kadın hakaretüsküdar camicamikadının camiye girmesine izin vermesi

Diğer Videolar

HDP İzmir il binasına saldıran Onur Gencer'in saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

HDP İzmir İl Eş Başkanı Baydur: Daha önce 3 kere emniyetle görüştük, binamızın saldırı altında olduğunu söyledik

3 metrelik dev yılan evin duvarında böyle yakalandı

Duygu Delen’in annesi: Mehmet Kaplan’a verilen ev hapsi, ödül gibi oldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Haziran 2021

DEVA Partili Yeneroğlu: HDP'ye saldıran kişinin zihin dünyasına baktığımız zaman Hrant Dink'i öldüren kişi ile bu kişi arasında ortak noktalar var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker ile sohbeti ortaya çıkan Hadi Özışık'tan Veyis Ateş'e...

Levent Üzümcü'nün ardından Şevket Çoruh da Anayasa'nın 64. maddesini hatırlattı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Güldür Güldür'de tepki çeken skeç için Ali Sunal'dan açıklama...

Ahmet Hakan'dan "Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri...

HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti...

Sevilay Yılman: Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim...

Sedat Peker: HDP İzmir il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker ile sohbeti ortaya çıkan Hadi Özışık'tan Veyis Ateş'e...

Levent Üzümcü'nün ardından Şevket Çoruh da Anayasa'nın 64. maddesini hatırlattı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24