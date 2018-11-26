T24 LogoT24 Logo
Spor

Ali Dürüst'ten geri vites: Demirören'e güvenim tam, görevimin başındayım

26 Kasım 2018 20:45

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip "TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım" dedi. Ali Dürüst'ün kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde: "Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde TFF'deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım. Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır. Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ımı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

ETİKETLER

ali dürüstistifagerigörevdemirörentffgalatasaraygörevimin başındayım

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2020

Berlin'den İstanbul'a festival mevsimi başladı; Türkiye sinemasında yaratıcılık krizi mi var?

Rolden role girerek 81 kişiyi dolandırdı

5 soruda HDP Milletvekili Sarısaç'ın aracının durdurulması ve Yunus Durdu'nun gözaltına alınması

Beşiktaş Divan Kurulu'nda 'küfür' gerginliği

Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen Çinli kadının karantinaya alınma görüntüleri gündem oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Askerden sevgilisine 16 adet tankla evlilik teklifi ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

İmamoğlu’ndan Atatürk heykeli talimatı: Değiştirilsin...

"Gençler erken boşalmadan yakınıyor, birçoğu sertleşme ilaçlarına bağımlı"...

Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın yardımcı pilotunun ifadesi ortaya çıktı: Kule...

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Askerden sevgilisine 16 adet tankla evlilik teklifi ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24