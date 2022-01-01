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Aleyna Tilki: Justin Bieber bana yürüdü

01 Ocak 2022 09:52

Youtuber Enes Batur'un Youtube kanalına konuk olan şarkıcı Aleyna Tilki, "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusuna Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade ederek yabancı ünlülerden örnek vermek istedi.

Ünlü şarkıcı, Los Angeles'ta kaldığı bir otelde Justin Bieber'ın kendisine yürüdüğünü öne sürdü.

İlk başta Bieber'ın tanımadığını söyleyen Tilki, kalktıktan sonra iki kızın onunla fotoğraf çektirmek istediğini görünce olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını barmenden aldığını açıkladı.

Aleyna TilkiEnes BaturJustin Bieber bana yürüdü

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