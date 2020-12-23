Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'dan TikTok fenomenine tehdit: Seni öldüreceğim!

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi olan ve genç kadına şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun , sosyal medyada açılan bir canlı yayında TikTok fenomeni Abdullah S .'yi fenomenin "Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin" sözleri üzerine tehdit etti. Uygun, fenomene "Seni öldüreceğim" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın intihar ettiği öne sürülürken, olayın baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un Çakır'ı darp ettiği anların görüntüleri ortaya çıkmış ve kamuoyunda infial yaratmıştı.

Canlı yayın açtı

Uygun dün sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Uygun'un açtığı canlı yayına TikTok fenomeni Abdullah S. de katıldı.

"Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin?"

Yayında birçok yorum yapılırken, fenomen Abdullah S. de "Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin? Adalet yerini bulacak" dedi.

"Seni öldüreceğim"

Uygun bu yoruma sinirlendi. Tehdit ve küfürler savurmaya başlayan Uygun, "Seni öldüreceğim" ifadesini kullandı. Uygun'un bu sözleri videoda bulunan kullanıcılar tarafından tepki çekti.