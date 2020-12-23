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Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'dan TikTok fenomenine tehdit: Seni öldüreceğim!

TikTok fenomeni Abdullah S: Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin?

23 Aralık 2020 11:50

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi olan ve genç kadına şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun, sosyal medyada açılan bir canlı yayında TikTok fenomeni Abdullah S.'yi fenomenin "Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin" sözleri üzerine tehdit etti. Uygun, fenomene "Seni öldüreceğim" dedi. 

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın intihar ettiği öne sürülürken, olayın baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un Çakır'ı darp ettiği anların görüntüleri ortaya çıkmış ve kamuoyunda infial yaratmıştı. 

Canlı yayın açtı

Uygun dün sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Uygun'un açtığı canlı yayına TikTok fenomeni Abdullah S. de katıldı.

"Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin?"

Yayında birçok yorum yapılırken, fenomen Abdullah S. de "Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin? Adalet yerini bulacak" dedi.

"Seni öldüreceğim"

Uygun bu yoruma sinirlendi. Tehdit ve küfürler savurmaya başlayan Uygun, "Seni öldüreceğim" ifadesini kullandı. Uygun'un bu sözleri videoda bulunan kullanıcılar tarafından tepki çekti.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun Tiktok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

Ne olmuştu? 

3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı olduğu söylenen Ümitcan Uygun tarafından cesedi bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli gösterilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü. 

14 Ekim'de Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada, Çakır’ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli Ümit Can Uygun olduğu netleşmişti.

Yeniden ifade veren Çakır’ın anne ve babası, Ümit Can Uygun ve çevresine işaret etmişti. Olay yeri inceleme raporuna göre, evde biri kırık iki alkol şişesi bulunmuş, Çakır’ın bacaklarında da morluklar tespit edilmişti. 
 

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