Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına alındı

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan ve Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı.

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da gözaltına alındı.

Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili yaptığı açıklamada Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığını doğruladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bazı sosyal medya hesaplarında, yanında 2 kadınla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanırken çektikleri görüntüleri yayınlayan Ümitcan Uygun isimli şahıs 10 Ocak 2021 günü ilimiz Etimesgut ilçesinde ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ümitcan Uygun’dan DNA örneği alınmaması tartışma yaratmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Ümitcan Uygun savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Esen’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp raporu istenmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderilmişti. Raporda Esen’in otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edilmişti. Ankara’da 21 yaşındaki Aleyna Çakır hakkındaki Adli Tıp Kurumu’nun ‘asılma sonucu öldü’ yönündeki raporu tartışmalara neden olmuştu. Rapor sosyal medyada tepki çekerken, bazı kullanıcılar Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun’dan neden DNA örneği alınmadığını sormuştu. TIKLAYINIZ - Sosyal medyada Aleyna Çakır hakkındaki Adli Tıp raporuna tepki: Sevgilisinden neden DNA örneği alınmadı? Savcılık açıklama yapmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da dün yaptığı açıklamada "Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen’in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir" denilmişti.