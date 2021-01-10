T24 LogoT24 Logo
Haberler

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü: Ümitcan Uygun isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır

10 Ocak 2021 14:47

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan ve Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı.

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da gözaltına alındı.

Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili yaptığı açıklamada Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığını doğruladı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bazı sosyal medya hesaplarında, yanında 2 kadınla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanırken çektikleri görüntüleri yayınlayan Ümitcan Uygun isimli şahıs 10 Ocak 2021 günü ilimiz Etimesgut ilçesinde ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

Ümitcan Uygun’dan DNA örneği alınmaması tartışma yaratmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Ümitcan Uygun savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Esen’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp raporu istenmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderilmişti.

Raporda Esen’in otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edilmişti.

Ankara’da 21 yaşındaki Aleyna Çakır hakkındaki Adli Tıp Kurumu’nun ‘asılma sonucu öldü’ yönündeki raporu tartışmalara neden olmuştu. Rapor sosyal medyada tepki çekerken, bazı kullanıcılar Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun’dan neden DNA örneği alınmadığını sormuştu. 

TIKLAYINIZ - Sosyal medyada Aleyna Çakır hakkındaki Adli Tıp raporuna tepki: Sevgilisinden neden DNA örneği alınmadı?

Savcılık açıklama yapmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da dün yaptığı açıklamada "Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen’in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir" denilmişti.

Ne olmuştu? 

3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı olduğu söylenen Ümitcan Uygun tarafından cesedi bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli gösterilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü. 

14 Ekim'de Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada, Çakır’ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli Ümitcan Uygun olduğu netleşmişti.

Yeniden ifade veren Çakır’ın anne ve babası, Ümitcan Uygun ve çevresine işaret etmişti. Olay yeri inceleme raporuna göre, evde biri kırık iki alkol şişesi bulunmuş, Çakır’ın bacaklarında da morluklar tespit edilmişti. 

ETİKETLER

ümitcan uygunümitcanümit canaleyna çakırsema esen

Diğer Videolar

Berna Laçin, Ahmet Kaya’ya çatal bıçak atılan geceyi anlattı

TRT'nin MİT'i konu alan dizisindeki siyah Transporter sahnesi dikkat çekti

Çaldıkları paraları, halay çekerek ATM’ye yüklediler

Oyun hamuru şikayeti arttı, uzmanlar uyardı

Kağıt toplayıcılarına pompalı tüfekli saldırı

Kılıçdaroğlu’ndan Fahrettin Koca’ya ‘aracı firma ve ücretsiz aşı’ yanıtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müge Anlı böyle sıkıştırmıştı; Osman Biçer, 10 yıldır kayıp olan...

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Mesut Özil, yıllık 3,5 milyon euro'yu bana cevap...

Hıncal Uluç'tan köşe komşusuna Hande Sarıoğlu yanıtı: Yeni binamızın terasına...

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, OdaTV ile yollarını ayırdı ...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'de teşkilat kalmadı; kulakları sadece...

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine genelge: Hafta sonu sokağa çıkma...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müge Anlı böyle sıkıştırmıştı; Osman Biçer, 10 yıldır kayıp olan...

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24