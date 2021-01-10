Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına alındı

10 Ocak 2021 14:47
Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan ve Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı.
Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da gözaltına alındı.
Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili yaptığı açıklamada Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığını doğruladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Bazı sosyal medya hesaplarında, yanında 2 kadınla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanırken çektikleri görüntüleri yayınlayan Ümitcan Uygun isimli şahıs 10 Ocak 2021 günü ilimiz Etimesgut ilçesinde ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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