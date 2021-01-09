Sosyal medyada Aleyna Çakır hakkındaki Adli Tıp raporuna tepki: Sevgilisinden neden DNA örneği alınmadı?

Ankara’da 21 yaşındaki Aleyna Çakır hakkındaki Adli Tıp Kurumu’nun ‘asılma sonucu öldü’ yönündeki raporu tartışmalara neden oldu. Rapor sosyal medyada tepki çekerken, bazı kullanıcılar Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun’dan neden DNA örneği alınmadığını sordu.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Erkek arkadaşı olduğu söylenen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Soruşturmayı yürüten savcılık, olay yerinde yapılan incelemede Esen'in ölümüyle ilgili herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadı. Kendini iple asarak yaşamına son verdiği öne sürülen Esen'in ölümüyle iddialar üzerine dosya, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Raporda asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, "Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

Sperm ve tırnağındaki DNA örneği uyuşmuştu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Sperm ve tırnağındaki DNA örneğinin aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı... Baş şüpheli Ümitcan Uygun’dan aylardır örnek alınmamış, bu yüzden hâlâ araştırılmıyor” yorumu yaparken, bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Şüpheli şekilde ölen ve intihar ettiği iddia edilen bir kadının üzerindeki sperm ve tırnak içindeki DNA’ya bakarken onu birkaç hafta önce öldüresiye döven erkek arkadaşından örnek alınmaması dünyanın en gelişmemiş ülkesinde bile olmaz ama Türkiye’de oldu” paylaşımı yaptı.

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