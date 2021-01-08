Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın adli tıp raporuna ilişkin konuştu: Gariplik var, birileri doğru söylemiyor

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Raporu dava dosyasına girdi. Çakır’ın şüpheli ölümünü programında işleyen Müge Anlı, rapora ilişkin, “Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. Bir gariplik var, birileri doğru söylemiyor” ifadelerini kullandı.
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Anlı, şunları söyledi:
“Aleyna Çakır... Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. İşleyip işlemediğimi bile düşündüm. Bu konuyla ilgili hissim: Puzzle ile günlerce uğraşırsın benim Lokum gelir tam bitmeye yakın iki parçayı alır kaçırır yer. Tam uğraşmışsın ama hiçbir zaman o tablo tamamlanmayacak bilirsin. Toplarsın koyarsın kutuya. Burada öyle hissediyorum. Hiç bu konuyu konuşmayı düşünmüyorum. Ama işte Müge sen konuşmuyor musun denmesin diye işte...
Ankara'da, 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girmiş, raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, "Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denilmişti. Öte yandan Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Sperm ve tırnakta çıkan DNA aynı erkeğe ait ama Ümitcan Uygun’dan örnek alınmadı” demişti.
Yıldırım, “Aleyna’nın kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Aleyna’nın bedeninde ası harici olan lezyonların olduğu ama bunun öldürücü olmadığı, (ölmeden önce vücudunda lezyonların olduğu sabit) alkolden veya başka bir maddeden zehirlenmediği, ölüm sebebinin ası olduğu belirlenmiştir. Fakat asının kendisi mi yoksa başkası tarafından mı gerçekleştiği noktasında bir tespit yapılmamıştır. Yine Aleyna’nın otopsisinde rastlanan sperm ve tırnak parçasında çıkan Y-STR’nin aynı erkeğe ait olduğu tespit edilmiştir. Fakat aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve Y-STR’nin şüpheli Ümit U.’ya ait olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu noktada Sulh Ceza Hakimliğinden halen izin talep edilmemiştir" ifadesini kullanmıştı.
3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı olduğu söylenen Ümitcan Uygun tarafından cesedi bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli gösterilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.
Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü.
14 Ekim'de Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada, Çakır’ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli Ümit Can Uygun olduğu netleşmişti.
Yeniden ifade veren Çakır’ın anne ve babası, Ümit Can Uygun ve çevresine işaret etmişti. Olay yeri inceleme raporuna göre, evde biri kırık iki alkol şişesi bulunmuş, Çakır’ın bacaklarında da morluklar tespit edilmişti.