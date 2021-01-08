Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın adli tıp raporuna ilişkin konuştu: Gariplik var, birileri doğru söylemiyor

Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Raporu’nun dava dosyasına girmesinin ardından, Müge Anlı, “Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. Bir gariplik var, birileri doğru söylemiyor” açıklamasında bulundu.

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Raporu dava dosyasına girdi. Çakır’ın şüpheli ölümünü programında işleyen Müge Anlı, rapora ilişkin, “Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. Bir gariplik var, birileri doğru söylemiyor” ifadelerini kullandı. TIKLAYIN - Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu Anlı, şunları söyledi: “Aleyna Çakır... Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. İşleyip işlemediğimi bile düşündüm. Bu konuyla ilgili hissim: Puzzle ile günlerce uğraşırsın benim Lokum gelir tam bitmeye yakın iki parçayı alır kaçırır yer. Tam uğraşmışsın ama hiçbir zaman o tablo tamamlanmayacak bilirsin. Toplarsın koyarsın kutuya. Burada öyle hissediyorum. Hiç bu konuyu konuşmayı düşünmüyorum. Ama işte Müge sen konuşmuyor musun denmesin diye işte...

Bu olayda birçok kişi bildiğini anlattı ama daha sonra yaşananlardan sonra o insanlar yok oldu. Telefonlarını değiştirdiler. Burada anlatılanların ne kadarı dosyada. Benim elimdeki ifadeler ne kadar nerelerde çok merak ediyorum. Adli tıp raporunda annenin ve arkadaşlarının söylediği yüzdeki çöküklük nerede? Tek soru soruyorum... Bir gariplik var yani... Demek ki birileri doğru söylemiyor. DNA örneği var sperm örneği var. Ümitcan'a da sesleniyorum. O gece sen gitmedinse kim gitti? Onu söyle...”

"Sperm ve tırnakta çıkan DNA aynı erkeğe ait ama Ümitcan Uygun’dan örnek alınmadı"

Ankara'da, 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girmiş, raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, "Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denilmişti. Öte yandan Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Sperm ve tırnakta çıkan DNA aynı erkeğe ait ama Ümitcan Uygun’dan örnek alınmadı” demişti.

Yıldırım, “Aleyna’nın kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Aleyna’nın bedeninde ası harici olan lezyonların olduğu ama bunun öldürücü olmadığı, (ölmeden önce vücudunda lezyonların olduğu sabit) alkolden veya başka bir maddeden zehirlenmediği, ölüm sebebinin ası olduğu belirlenmiştir. Fakat asının kendisi mi yoksa başkası tarafından mı gerçekleştiği noktasında bir tespit yapılmamıştır. Yine Aleyna’nın otopsisinde rastlanan sperm ve tırnak parçasında çıkan Y-STR’nin aynı erkeğe ait olduğu tespit edilmiştir. Fakat aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve Y-STR’nin şüpheli Ümit U.’ya ait olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu noktada Sulh Ceza Hakimliğinden halen izin talep edilmemiştir" ifadesini kullanmıştı.

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