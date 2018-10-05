Akşener'den evinin önünde protesto gösterisi düzenleyen MHP'lilere: Erkekseniz, hadi gelin vurun!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef göstermesinin ardından bir grup MHP'li Akşener'in evinin önünde protesto gösterisi düzenledi. Akşener protestoculara "Erkekseniz hadi gelin vurun" diye yanıt verdi. Protesto görüntülerini içeren videoyu Twitter hesabından "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz"notuyla paylaşan Akşener, mesajına Devlet Bahçeli'yi de etiketledi.