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Akşener'den Erdoğan'a "çürük yumurta" yanıtı: Arşivine baksın

08 Mart 2018 13:24

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” sözlerine yanıt verdi: "Arşive bakarsa, MHP Genel Başkanı ile kendisinin nasıl birbirlerine çürük yumurta muamelesi yaptıklarını görür." Yeniçağ gazetesinden Bünyamin Öztürk'ün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara İl Başkanlığı'nın organize ettiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Haftası münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda yabancı büyükelçi eşleriyle bir araya geldi. Akşener, seçim ittifakına henüz olumlu yanıt vermeyen Saadet Partisi'ne “O zaman güle güle deriz” diyen Erdoğan'ın, “Kimler kimlerle beraber. Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” değerlendirmelerine cevap verdi. Erdoğan'ın sözlerinin siyasi nezaketsizlik olduğunu belirten Akşener, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu şöyle cevapladı: “Sayın Erdoğan'a tavsiyem arşive bakmasıdır. Gerçi bizim ittifak arayışımız olmadığı için muhatabı da biz değiliz. Ama kendi grubunun dışında kalan herkesi çürük yumurta olmakla suçlamak büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Arşive bakmasını tavsiye ederim. Orada MHP Genel Başkanı ile kendisinin nasıl birbirlerine çürük yumurta muamelesi yaptıklarını görüp muhtemelen utanacaktır.”

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