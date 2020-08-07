"Akşener kilit lider oldu"

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Erdoğan'ın Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Eve dön" çağrısına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Erdoğan'ın iç siyasette çok önemli bir hamle yaptığına değinen Tezkan, "Erdoğan, Akşener'i ve İyi Parti'yi Cumhur İttifakı'na davet etti" dedi.

Erdoğan'ın 'Ayasofya'ya gidenler ve gitmeyenler' ayrımına katıldığını söyleyen Tezkan,

"Erdoğan Akşener'e 'gel birlik olalım. CHP ve HDP ile birlik olma" dedi. Akşener ve İyi Parti bir anda kilit konuma geldi. Eğer Akşener 'evet' derse Cumhur İttifakı bir anda güçlenecek. Büyük bir ihtimalle Erdoğan ilk fırsatta seçime gidecek. Akşener 'olmaz' derse bu seçim biraz ertelenecek" diye konuştu.

Tezkan, Akşener'in kararının kilit olduğunu vurgulayarak "Bakalım Akşener kendi ilkelerinin arkasında mı duracak? İyi Parti hangi tarafa meyil ederse o taraf seçimi kazanacak" ifadesini kullandı.