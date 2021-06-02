Akşener'in kürsüyü bıraktığı çay üreticisi Ertaş: İhale, vergi affı istemiyoruz, elimizdekileri almayın yeter diyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü Rizeli çay üreticisi Avni Ertaş'a bıraktı. İktidara seslenen Ertaş, "Biz ihale, vergi affı istemiyoruz. Biz çay üretiyoruz, elimizdeki avcumuzdakileri almayın yeter diyoruz" diye konuştu.

Çay üreticisi Avni Ertaş konuşmasının başında Ahaber'e yönelik olarak "Ahaber muhabiri ve yetkili insanları, ben Avni Ertaş, Rize ili, Fındıklı İlçesi, Meyvalı köyü, Aşağı Meyvalı çay alım yerinde 75. numaralı çay üreticisiyim. Bizi terörist ilan etmenize gerek yok, ben buyum" dedi.

Ardından Ertaş şunları söyledi:

"Bize cevap hakkı doğdu. Bir Rizeli olarak, Rize'de size yapılan saygısızlığı asla kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Millet İttifakı iktidar olursa ÇAYKUR'un asla özelleştirilmeyeceğinin garantisini istiyoruz. Sayın Ahaber muhabiri ve yetkili insanları, ben Avni Ertaş, Rize ili, Fındıklı İlçesi, Meyvalı köyü, Aşağı Meyvalı çay alım yerinde 75. numaralı çay üreticisiyim. Bizi terörist ilan etmenize gerek yok, ben buyum. İkizdere'de halktan kaçan bakan oluyorsa, tarım bakanı da kaçar. İkizdere'de canı pahasına direnenleri yürekten destekliyorum. Biz ihale, vergi affı istemiyoruz. Biz çay üretiyoruz, elimizdeki avcumuzdakileri almayın yeter diyoruz."