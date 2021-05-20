İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Esnaflarımızın durumu için iktidara yaptığımız uyarılar yerini bulmuş" dedi.

Akşener, Rize İkizdere'de yaptığı esnaf ziyaretinin videosunu paylaştı. Akşener paylaşımında, "İkizdere’deki esnaf kardeşimin de söylediği gibi; esnaflarımızın durumu için iktidara yaptığımız uyarılar yerini bulmuş. Biz bu yola milletimizin sesini duyurmak, derdine çare olmak için çıktık. Yolumuzdan dönmeyecek, 'Önce millet, önce memleket' demekten vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşandı. Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı. İkizdere'nin ardından Çayeli'ne giden Akşener burada da bir grubun tepkisiyle karşılaşınca polisin araya girmesiyle esnaf ziyaretini tamamlayıp Trabzon'a gitti.

TIKLAYIN | Meral Akşener'in İkizdere ve Çayeli ziyaretinde gerginlik: Esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı