Akşener: Erdoğan seni Allah'a şikâyet ediyorum; öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu haftaki grup konuşmasında ailesi ve hakkındaki iddialar ile Türkiye'de kadına yönelik şiddete geniş çapta yer verdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Bu ülkedeki her kadının namusunun şerefinin garantisi sensin" diyerek seslenen Akşener, "Ama sen destek verdin. Trollerin destek verdi. Bugün olmazsa Allah'ın önünde hesaplaşacağız sizlerle. Bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kuranı kerimde hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni Allah'a şikâyet ediyorum sayın Erdoğan. Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Bu da Müslüman bir Türk kadınının yeminidir" diye konuştu.

"Geçen hafta, 'Fosforlu Meral' diye bir tag çalışması yapıldı. Ama bu tag’ın nereden geldiğini, niçin geldiğini 5 yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler" diyen Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli ile 5 yıl önce gittiği Konya'da üst kurul delegelerini çağırarak kendisine burada 'Fosforlu Cevriye' dediğini anlattı. "Konyalı iki çok genç üst kurul üyesi, bunu tam da kastedildiği manada “Fahişe” olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler" diyen Akşener, sözlerinin devamında yaşananları şöyle kaydetti:

"Ben onlara kastettikleri gibi olmadığını izah etmeye çalıştım. Sayın Bahçeli’nin, hepimizin geçmişte aile dediğimiz, ailemizi emanet etme konusunda tereddüt etmediğimiz, etmeyeceğimiz Sayın Bahçeli’nin o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye Fosforlu Cevriye’nin fahişe olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelen giden herkese kahkahalar içinde bunu söyledi."

Akşener şunları söyledi;

"Bu korkakların bu açıkça dürüstçe mücadele edemeyen korkakların yüzlerine ayna tutmaktır amacım. Geçen haftai, önünüze bakmayın utanıyorsunuz biliyorum, fosforlu Meral diye bir tag çalışması yapıldı. Bu tag'ın nereden niçin geldiğini beş yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Bahçeli, Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana 'Fosforlu Cevriye' dedi. Konyalı iki genç delege bunu tam da kast edildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kast ettikleri gibi olmadığını izah etmeye çalıştım. 47 doğumlu sayın Bahçeli'nin hepimizin geçmişte abi dediğimiz Bahçeli, o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye 'Fosforlu Cevriye'nin 'fahişe' olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelip giden herkese kahkahalar içinde tam bir yıl boyunca bunu söyledi.

"Torunuma nesebi gayri sahih dedi"

Sonra sistem yürümeye başladı, 19 Haziran'da bir kongre yaptık. Ondan sonra benim 9 aylık erkek torunuma hem de nikâh şahidi olduğu oğlumun çocuğuna nesebi gayri sahih dedi. Bunu ifşa ettim ben, birilerinin üzerine yıkıldı. Celal Adam isimli İstanbul milletvekili ve 50 doğumlu bu şahıs döndü hepimize bana, buradaki herkese sizin analarınız belli babalarınız belli değil dedi. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bu nasıl bir şuur altıdır, bu nasıl bir psikolojidir. Metin Bey mahkemeye verdi. Hâkimler o ara Erdoğan'la el sıkışmışlardı ve hâkimler beraat verdiler. Bu devam etti. İsmet Büyükataman isimli bir yaşam formu başından itibaren bana Türk filmlerinden, ki Bahçeli çok meraklıdır, hep o tuhaf Türk filmlerinin tuhaf karakterlerinin isimlerini kullandı."

"Kereste gibi yaşam formlarına, erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün iğrenç olduğunu, her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah'ım. Bu yaşam formlarının eşlerinin suratına nasıl baktığını merak ediyorum."

"Öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim"

"Madem cumhurbaşkanısın eyvallah bu ülkedeki her kadının namusunun şerefinin garantisi sensin. Can güvenliğinin can güvenliğinin garantisi sensin. Garantisi sensin derken neyi kast ediyorum hakimlerdir savcılardır. Ama sen destek verdin. Trollerin destek verdi. Hepinizi Allah'a havale ediyoruz. Bugün olmazsa Allah'ın önünde hesaplaşacağız sizlerle. Bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kuranı kerimde hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni Allah'a şikâyet ediyorum sayın Erdoğan. Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Bu da Müslüman bir Türk kadınının yeminidir."

"Sana ters bir laf eden için bütün savcıları harekete geçiriyorsun. Failleri ki saat içinde buluyorsun ama kadınlara karşı en ağır saldırılarda ortada yoksun. Önce şunu aklına sok Kadına hakaret etmek cinsiyetçi paylaşımlar yapmak kadına yönelik şiddetin provasıdır. Sen yapmazsan sandık geldiğinde kadınlar yapar. "