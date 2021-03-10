Akşener kendisi hakkında başlatılan 'Fosforlu Cevriye' etiketi için Bahçeli'yi adres göstererek sert konuştu

İyi Parti lideri Meral Akşener, kendisi hakkında sosyal medyada başlatılan 'Fosforlu Meral' tagine tepki gösterdi. Akşener, 'Fosforlu Cevriye' ifadesini kendisine daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediğini ifade ederek "Ben onu korurken gelip giden herkese kahkahalar içinde tam bir yıl boyunca bunu söyledi. Bahçeli o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye Fosforlu Cevriye’nin fahişe olmadığını sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı konuşmada, bir dönem yol arkadaşlığı yaptığı MHP lideri Devlet Bahçeli ve partili arkadaşları tarafından 'uğradığı' cinsiyetçi muameleyi de anlattı. Kendisi hakkında sosyal medyada başlatılan 'Fosforlu Meral' tagine tepki gösterdi. Akşener, "Kereste gibi yaşam formlarına, erkek demeye midem kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Akşener, kendisi hakkında sosyal medyada başlatılan ‘Fosforlu Meral’ tagi ilgili olarak şunları söyledi:

Bahçeli o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye Fosforlu Cevriye’nin fahişe olmadığını sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım.

Bu korkakların bu açıkça dürüstçe mücadele edemeyen korkakların yüzlerine ayna tutmaktır amacım. Geçen hafta önünüze bakmayın utanıyorsunuz biliyorum, Fosforlu Meral diye bir tag çalışması yapıldı.

Bu tag’ın nereden niçin geldiğini beş yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Bahçeli, Konya’dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana 'Fosforlu Cevriye' dedi."

"Konyalı iki genç delege bunu tam da kast edildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kast ettikleri gibi olmadığını izah etmeye başladım.

47 doğumlu sayın Bahçeli’nin hepimizin geçmişte abi dediğimiz Bahçeli’nin o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye Fosforlu Cevriye’nin fahişe olmadığını sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım.

Ben onu korurken gelip giden herkese kahkahalar içinde tam bir yıl boyunca bunu söyledi. Sonra sistem yürümeye başladı 19 Haziran’da bir kongre yaptık. Ondan sonra benim 9 aylık erkek torunuma hem de nikâh şahidi olduğu oğlumun çocuğuna 'nesebi gayri sahih' dedi.

Bunu ifşa ettim ben birilerinin üzerine yıkıldı. Celal Adan isimli İstanbul milletvekili ve 50 doğumlu bu şahıs döndü hepimize bana, buradaki herkese 'sizin analarınız belli babalarınız belli değil' dedi.

Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bu nasıl bir şuur altıdır bu nasıl bir psikolojidir. Metin Bey mahkemeye verdi. Hâkimler o ara Erdoğan’la el sıkışmışlardı ve hâkimler beraat verdiler."

“Kereste gibi yaşam formlarına erkek demeye midem kalkıyor"

"Bu devam etti İsmet Büyükataman isimli bir yaşam formu başından itibaren bana Türk filmlerinden, ki Bahçeli çok meraklıdır, hep o tuhaf Türk filmlerinin tuhaf karakterlerinin isimlerini kullandı.

Kereste gibi yaşam formlarına, erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün iğrenç olduğunu, her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah’ım. Bu yaşam formlarının eşlerinin suratına nasıl baktığını merak ediyorum."