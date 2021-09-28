Akşener'den Erdoğan'a: Gençleri suçlayarak, “Barınamıyoruz!” haykırışlarına kulak tıkayıp çözüm üretemezsin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Barınamayanlar' için "Sözde öğrenciler" çıkışına yanıt veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devlet yurduna yerleşemeyen, özel yurtlara ve yüksek kira fiyatlarına gücü yetmeyen gençleri suçlayarak, “Barınamıyoruz!” haykırışlarına kulak tıkayıp çözüm üretemezsin" dedi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video paylaşan akşener paylaşımına Erdoğan'ı etiketleyerek "Sayın @RTErdogan Devlet yurduna yerleşemeyen, özel yurtlara ve yüksek kira fiyatlarına gücü yetmeyen gençleri suçlayarak, “Barınamıyoruz!” haykırışlarına kulak tıkayıp çözüm üretemezsin. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu kötülüğe rağmen Türkiye iyileşecek!" notunu düştü.

Akşener'in paylaştığı videoda yurt bulamadığını ve barınamadığını ifade eden öğrenciler şikâyetlerini dile getirdi.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala yurt veya ev bulamayan öğrencilerin başlattığı 'Barınamayanlar' eylemine ilişkin, "Bir kısmının öğrencilikle alakası yok, sözde öğrenciler; aynen Gezi Parkı'nın başka versiyonu" demişti.

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