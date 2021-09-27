Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barınamayanlar'a: Bir kısmının öğrencilikle alakası yok, sözde öğrenciler; aynen Gezi Parkı'nın başka versiyonu

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala yurt veya ev bulamayan öğrencilerin başlattığı 'Barınamayanlar' eylemine ilişkin, "Bir kısmının öğrencilikle alakası yok, sözde öğrenciler; aynen Gezi Parkı'nın başka versiyonu" dedi.

"Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir" diyen Erdoğan "Bunun altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum, son zamanlarda bazı park, bahçe, buralardaki bankların üzerinde yatanlar, açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Sözde öğrenciler, aynen Gezi Parkı olayı neyse, bunun bir başka versiyonudur" ifadelerini kullandı.