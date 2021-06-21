Akşener'den Erdoğan'a: "Açları da sen doyuruver" dedi; sen bostan korkuluğu musun? İn oradan da doyurayım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'daki esnaf ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik "Millet açsa siz doyurun" sözlerine ilişkin "Sen bostan korkuluğu musun? İn oradan da ben doyurayım" dedi.

İyi Parti lideri Meral Akşener Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti. Esnaf Akşener'e işlerin azalmasından ve yardımların yeterli olmadığından dert yandı.

Afyonkarahisar'daki esnaf ziyareti sırasında halka seslenen Akşener, Erdoğan'ın muhalefete yönelik "Millet açsa siz doyurun" sözlerine ilişkin de "Sen bostan korkuluğu musun? İn oradan da ben doyurayım" dedi. Akşener, "Biz bu işi başaracağız birlikte" diye konuştu.