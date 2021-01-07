T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akşener anlattı: 'Elif Dedim' türküsüne bir başlarsam eşim der ki; 'Eyvah, vukuat var'

Armağan Çağlayan, Meral Akşener'in konuk olduğu 'Gör Beni' programının yeni bölümün tanıtımını paylaştı

07 Ocak 2021 15:40

T24 Haber Merkezi

Armağan Çağlayan Youtube'da yayınlanacak, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuk olduğu 'Gör Beni' programının yeni bölümün tanıtımını paylaştı.

Tanıtımda Akşener'in hayatına dair konuştuğu da görüldü. Akşener, en sevdiği yemeklerden söylediği şarkılara kadar anlattı. Akşener özel hayatıyla ilgili kendisine atılan bir iftirayı da paylaştı. 

Siyasetle ilgili de konuşan Akşener, "Siyasette bu kadar süre aktif olarak bulunup, siyasi olarak sağ kalan tek kadınım" dedi. 

Çağlayan yeni bölümün bu akşam saat 18.00’de yayında olacağı bilgisini Twitter hesabından paylaştı. 

ETİKETLER

akşenerelif dedimtürküarmağan çağlayangör beni

Diğer Videolar

Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge'yi nasıl istediğini anlattı: 3 yıl sürdü o an benim için

Acil iniş yapan uçak otoyolda araca çarptı

Trafikteki tartışmayı fırsat bilen hırsız, araçtan telefon çaldı

Koronavirüsün konuşma yoluyla yayılışı görüntülendi

Pervin Buldan: Yüz yıl da geçse önünüzde diz çöken bir HDP’liyi asla göremeyeceksiniz

Gelecek Partisi'nden Berat Albayrak videosu: "Unutanlar ve unutmaya çalışanlar için: 'Burası çok önemli''

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Doğu Perinçek "Güneydoğu'da Vatan Partisi'ne çok büyük bir yöneliş var;...

Kayalıklardan itildiği iddia edilen Semra Aysal’ın son görüntüleri ortaya çıktı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mert...

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Soylu'ya yanıt: Kandil fotoğrafları PKK’den...

Özgür Demirtaş'tan "Berat Albayrak'a CV gönderdi" iddiasına ilişkin açıklama...

Kılıçdaroğlu'na HaberTürk'ten 'Berat Albayrak' sansürü; CHP lideri katılacağı programı iptal...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Doğu Perinçek "Güneydoğu'da Vatan Partisi'ne çok büyük bir yöneliş var;...

Kayalıklardan itildiği iddia edilen Semra Aysal’ın son görüntüleri ortaya çıktı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24