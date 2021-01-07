Akşener anlattı: 'Elif Dedim' türküsüne bir başlarsam eşim der ki; 'Eyvah, vukuat var'

T24 Haber Merkezi

Armağan Çağlayan Youtube'da yayınlanacak, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuk olduğu 'Gör Beni' programının yeni bölümün tanıtımını paylaştı.

Tanıtımda Akşener'in hayatına dair konuştuğu da görüldü. Akşener, en sevdiği yemeklerden söylediği şarkılara kadar anlattı. Akşener özel hayatıyla ilgili kendisine atılan bir iftirayı da paylaştı.

Siyasetle ilgili de konuşan Akşener, "Siyasette bu kadar süre aktif olarak bulunup, siyasi olarak sağ kalan tek kadınım" dedi.

Çağlayan yeni bölümün bu akşam saat 18.00’de yayında olacağı bilgisini Twitter hesabından paylaştı.