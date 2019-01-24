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Gün Olur

Hakan Aksay: Putin’den Erdoğan’ın Esad’ı tanıması için usta hamle

Hakan Aksay Gün Olur video yorumunda Moskova’daki Putin-Erdoğan zirvesini değerlendirdi.

24 Ocak 2019 19:08

Liderlerin pozitif görüntü verdiklerini, Putin’in Erdoğan’ı sık sık övdüğünü belirten Aksay, bununla birlikte İdlib başta olmak üzere taraflar arasındaki farklı görüşlerin sürdüğüne işaret etti.
 
Moskova’nın ABD’nin Suriye’den çıkması, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna askerî operasyonu ve tampon bölge konularını fazla uzatmadan Astana Süreci’ni adres gösterdiğini ve Şubat ayında Rusya-İran-Türkiye zirvesi daveti yaptığını vurgulayan Aksay, görüşmenin sürprizinin Putin’den geldiğini savundu: Adana Mutabakatı.
 
Suriye ile Türkiye arasında terörizme karşı işbirliği amacıyla 1998’de imzalanan bu mutabakatın Putin tarafından adres gösterilmesi, Aksay’a göre, Ankara’nın resmî Şam yönetimini tanıması yolunda atılmış usta bir adım.

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