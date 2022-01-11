Akşam pazarına gelenler umduğu indirimi bulamadı: "Sofrada çeşit yapmak artık lüks"

Nilüfer Gülbaş/Ankara

Meyve ve sebzeyi indirimli alabilmek için semt pazarına akşam saatlerinde gelenler, umdukları indirimleri bulamadı. T24'e konuşan emekli, ev hanımı ve serbest meslek sahipleri, temel gıda fiyatlarındaki yükselişe yetişemediklerini kaydettiler. Sofra hazırlamanın maliyetinin çok yüksek olduğunu, et ürünlerinden ve meyve sebzeden vazgeçmek zorunda kaldıklarını söyleyen bazı emekliler, eskiden depoladıkları ürünleri kullandıklarını belirttiler.

Harcama yapmamak için dışarıya çıkmadıklarını hatta yük olmamak için misafirliğe bile gitmediklerini kaydeden ev hanımları da sofrada birden fazla çeşit yemek yapmanın artık lüks haline geldiğini söylediler.