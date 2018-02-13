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AKP'li vekilin kızı Zeytin Dalı Harekâtı için İngilizce rap şarkı yazdı: Kötü haber Trump, Erdoğan seni kramp yapacak

13 Şubat 2018 18:38

Eski AKP İzmir Milletvekili Rifat Sait'in lise öğrencisi kızı Bükre Sena Sait (17), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı için İngilizce rap şarkı yazdı. Afrin-Olive Branch Operation” adını verdiği şarkısını stüdyoya girerek seslendiren Sait, ABD'yi ve ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirirken, Türkiye'nin uluslararası hukukta haklılığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Dünya Beşten Büyüktür” ve “Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet” sözlerine vurgu yapılan şarkıda PKK, YPG, PYD, IŞİD “Daltonlar”a benzetiliyor. Ayrıca şarkıda Afrin'den sonraki hedefin Menbiç olduğu da belirtiliyor.

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