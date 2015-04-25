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AKP'li Külünk karanfil almayan vatandaşı 'paralel' ilan etti

25 Nisan 2015 12:16

17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası "İnsanların günah işleme özgürlüğü var" cümlesiyle gündeme gelen AKP Milletvekili Metin Külünk, dağıttığı karanfillerden almayan vatandaşları 'paralel' ilan etti. AK Parti İstanbul Başkanlığı'nın düzenlediği 1. Bölge Sevgi Yürüyüşü, Ümraniye Alemdağ caddesinde gerçekleştirildi. Yürüyüşe Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ile İstanbul 1. Bölge milletvekili adayları katıldı. Yürüyüş esnasında vatandaşlara karanfiller dağıtıldı. Guruptan ayrılarak esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıtan Metin Külünk, bir çiftin verilen karanfilleri almaması üzerine, "Aman kalsın, çok teşekkür ederim, israf olmasın. Paralel bunlar" diyerek tepki gösterdi.

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