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AKP'li Boynukalın: Ahmet Hakan korkak, Sedat Ergin terliyor, hatamız bunlara dayak atmamak

15 Eylül 2015 19:28

Hürriyet gazetesine yapılan saldırı öncesindeki protestoda “1 Kasım’da sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız” diyen AKP İstanbul Milletvekili ve 5. Olağan Kongre Divan Üyesi Abdurrahim Boynukalın'ın yer aldığı bir video YouTube'a yüklendi. Videoda bir gruba konuşma yapan Boynukalın, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için “Ahmet Hakan'la çay içmişliğim var, acayip korkaktır. Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya” diyor. Boynukalın, Hürriyet’e yapılan ikinci saldırı sonrasında Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ye bağlanan Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin için de “Terliyor merliyor” diyerek, “Bunlar dayak yememiş hiç... Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş” ifadelerini kullanıyor. Boynukalın’ın kendisini dinleyen gruba hitaben yaptığı konuşma şöyle: "Reisi başkan yaptıracağız dediler, ona kudurdular. Demeye devam edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun, başkan yapacağız kardeşim. Ahmet Hakan'ın damağı falan düşmüş sinirden. Ahmet Hakan'la çay içmişliğim var, acayip korkaktır. Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya. (Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin hakkında konuşurken) Terliyor merliyor... Bunlar dayak yememiş hiç... Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş

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