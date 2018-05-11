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AKP Sözcüsü: Bir siyasi parti kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiyorsa...

11 Mayıs 2018 17:59

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, seçim çalışmalarıyla ilgili Ankara'da açıklamalarda bulundu. Ünal, AKP'nin seçim beyannamesinin 25 Mayıs'ta açıklanacağını duyurdu. Ünal, açıklamalarında farkında olmadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştirdi. Gazetecilerin, CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini sorması üzerine Ünal şunları söyledi: ''Muharrem İnce'nin sözü herhalde kendi tabanına dönük bir söylem olarak görmek gerek. Seçimi kazanmışta seçim sonrasını mı düşünüyor. Muharrem İnce'nin kendi partisinde verdiği genel başkanlık mücadelesini kazansın sonra diğerini düşünürüz. Bir siyasi parti kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiyorsa demek ki iktidar olma amacı yoktur.'' Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastettiği açıklamaları farklı yorumlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aday olmadığını unutan Ünal'ın, “Bir siyasi parti kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiyorsa demek ki iktidar olma amacı yoktur” demesi gündeme oturdu.

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