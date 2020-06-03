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"AKP seçmeni ittifaktan MHP kadar memnun değil; İyi Partili seçmenler MHP ile ittifak istemiyor, HDP'li seçmen 'tek başına girelim' diyor"

Araştırma sonuçlarını Can Selçuki yorumladı

03 Haziran 2020 19:43

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlar ve seçmen kitlelerinin ittifaklar ile beğendiği lider profili üzerine yapılan araştırmayı yorumladı. Partilerin aralarında kurduğu veya kurmayı planladığı ittifaklara yaklaşımın seçmen ve partilere göre değiştiğini belirten Selçuki, MHP seçmeninin cumhur ittifakından memnun olduğunu ancak AKP seçmeninin ittifaktan daha az memnun olduğunu söyledi. “Ülkedeki ekonomik sorunları kim daha iyi çözer” sorusuna verilen yanıtları da değerlendiren Selçuki, “İmamoğlu'nun belediye başkanı olmasına rağmen 'ülkedeki ekonomik sorunları kim çözer' sorusuna yanıt olması ülke çapında bir kitlesinin oluştuğunu gösteriyor” dedi. 

"Ekonomik sorunları hangi lider çözebilir?" sorusuna verilen yanıtta 'Hiçbiri' ikinci sırada yer aldı. Toplum neden 'Hiçbiri' diyor? Ekonomik kriz bir umutsuzluğa mı dönüştü? Seçmenler 'Siyasi partilerden hangi ittifakı oluştururdunuz?' sorusuna nasıl yanıtlar verdi? Seçmenin cumhur ittifakına bakışı nasıl? HDP-CHP ittifakı seçmen için ne ifade ediyor?  İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, Şirin Payzın'a anlattı.

Yaptıkları araştırmanın sonuçlarının hem ekonomik sorunların çözülebileceği yönünde hem de partilerin çekirdek oylarına ilişkin fikir verdiğini dile getiren Selçuki, “Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda en fazla çekirdek seçmeni olan lider fakat öte yandan mevcut desteği yüzde 50+1’lik koşullara göre yeterli değil” dedi. Ekonomideki kötü gidişatın, seçmenin parti ve ittifak değiştirmesinde “duygusal yükü” azalttığını ifade eden Selçuki, yaptıkları araştırmada katılımcılara seçenek sunmadıklarını ve sonuçlarda çıkan seçeneklerin katılımcıların kendisi tarafından belirlendiğine dikkat çekti. 

“Türkiyede kararsızlardan ziyade yüzer geçer diye tabir edilen, başka bir partiye oy vermeye hazır bir kitle var. Birileri ikna edebilirse geçmeye hazırlar ama ikna edilemezse yerlerinde kalıyorlar” diyen Selçuki, belediye başkanlarının da listede yer almasını “Belediye başkanlarının özellikle Ekrem İmamoğlu’nun ulusal ekonomik sorunlar bakımında icraat pozisyonunda olmamasına rağmen üçüncü sırada yer alması ülke çapında bir kitlesinin oluştuğunu gösteriyor” sözleriyle yorumladı. 

Araştırma sonuçlarında desteği azalan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birinci çıkmasının çelişki olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Selçuki, “Başka bir alternatif ortaya koyulmamış olması seçmenin başkalarına yönelmesine imkan vermiyor” dedi. 

Araştırma yaptıkları sırada en net cevabı veren seçmenin HDP seçmeni olduğunu belirten Selçuki, HDP’li seçmenin CHP ile ittifaka destek vermediğini ve yüzde 76 oranında ‘tek başına seçime girsin’ yanıtı aldıklarını söyledi. İyi Parti seçmeninin MHP ile bir ittifaka sıcak bakmadığını dile getiren Selçuki, “AK Parti seçmeni MHP seçmeni kadar  ittifaktan memnun değil. İyi Parti’li seçmenler içinde  MHP’nin olduğu bir  ittifak istemiyor. Hem CHP seçmeni hem İyi parti seçmeni Millet İttifak’ından memnun. CHP’de HDP ile ittifak isteyenler çok az. HDP ise CHP seçmeninden farklı olarak yüzde 8 ittifak yapılsın diyor” diye konuştu.

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