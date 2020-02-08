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AKP'li Tevfik Göksu'dan ulaşım zammına tepki: İBB Başkanı İstanbulluları aldattı mı?

08 Şubat 2020 12:43

31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Pontus' imasında bulunan İBB AKP Genel Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından İBB tarafından onaylanan ulaşım zammını eleştirdi.

Göksu zammı Sevgili İstanbullular, seçim öncesinde 'Ulaşımı ucuzlatacağım', Ulaşım giderlerini azaltacağım', sizlerden oy isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün sizin toplu taşıma araçlarında kullandığınız biletlere yüzde 35 zam yaptı" sözleriyle eleştirdi. 

'Seçimden önce hayatı ucuzlatacağını söyleyen İBB Başkanı İstanbulluları aldattı mı?' diyen Göksu, "Bu zam İBB Başkanının başkanlığını yaptığı, Ulaşım Kooordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapıldı. UKOME ağırlıklı olarak İBB bürokratlarından oluşan bir kurum. Burada Meclis'e zam ya da indirim yapma yetkisi verilmediği için bu zam UKOME tarafından yapıldı" ifadelerini kullandı. 

 

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