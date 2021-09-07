AKP'li Zengin, Erdoğan için yapılan besteyi paylaştı, Aykut Gürel itiraz etti: Bu beste benim sanki ama neyse...

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Besteci Aykut Gürel, AKP Gençlik Kolları'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı bestenin kendisine ait olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AKP Gençlik Kolları'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı besteyi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisi için çalınan şarkıyı dinlediği görüntüleri paylaşan Zengin, paylaşımına "Müziğin tınısıyla bugünün heyecanından..." notunu ekledi.

Zengin'in paylaşımını bir süre sonra alıntılayan besteci Aykut Gürel, AKP Gençlik Kolları tarafından yapıldığı iddia edilen bestenin kendisine ait olduğunu söyledi. Gürel, paylaşımında "Bu beste benim sanki ama neyse.." dedi.

Gürel'in 1992 yılında Leman Sam tarafından seslendirilen "Anladım ki" şarkısın kast ederek bestenin benzerliğine dikkat çekti.

Bestenin orijinali:

Özlem Zengin: Hakan Peker'i aradım sordum; Aykut Gürel Beyefendi’yi de aradım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, paylaştığı videonun sosyal medyada tartışmalara neden olmasından bir süre sonra bir açıklama yaparak AKP Gençlik Kolları tarafından yapılan şarkının bestesinin özgün olduğunu dile getirdi.

Zengin, daha önce Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nın başkanlığını yapmış olan Hakan Peker'i aradığını, Peker'in kendisine bu bestelerin farklı olduğunu, nakaratındaki benzeşmenin ise sorun teşkil etmediğini söylediğini belirtti.

Aynı zamanda bestenin kendisine ait olduğunu belirten Aykut Gürel'i de aradığını söyleyen Zengin, Gürel'le yaptığı konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"40 yıllık müzik hayatında kendi besteleri de dahil olmak üzere kulakta kalan müziklerin bazen yeniymişcesine tezahür ettiğini, zarifçe tweet attığını ama altına yazılanlara şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi. En kısa zamanda Emre Çelik’le birlikte kendisiyle müzikte buluşacağız"