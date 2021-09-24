AKP’li Yanılmaz'dan 'hayat pahalılığı' yorumu: 2016 yılında o hain kalkışma başarılı olamayınca ekonomik darbe yapmaya kalkıştılar

Konya’da katıldığı bir yerel televizyon kanalında artan gıda fiyatları ve hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz "2016 yılında o hain kalkışma başarılı olamayınca hemen akabinde ekonomik darbe yapmaya kalkıştılar, olmadı döviz ve kur üzerinden darbe yapmaya kalkıştılar. Bunların hepsi vatandaşı bir bıktırma operasyonu" dedi.

AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal 42'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mücahit Yanılmaz, “Tarladan alıyor musunuz bir ürünü 1 buçuk TL'ye diyelim, onun marketteki satış fiyatının 4 TL'den fazla olmaması lazım. Antalya'dan aldınız, İstanbul'a kadar taşıyorsunuz diyelim, nakliye fiyatı, diğer giderleriniz belli. O zaman neden bunu 15 TL'ye satıyorsunuz? Niye 12 TL'ye satıyorsunuz? Burada bir zincirin içinde bir yer mutlaka. İşte Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu. Bir yer ortaya çıkarılıp, vatandaşımızın daha uygun olacak fiyatların orada olmasıdır” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin başarılı olmamasının ardından ekonomik bir darbe yapmaya kalkışıldığını söyleyen Yanılmaz, şöyle konuştu: