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AKP'li vekil, "Erdoğan'a itaat edeceksiniz" sözleri için "Partimizi bağlamaz" dedi; sözün sahibinden yanıt geldi

"Bunu parti adına değil bir seçmen olarak yaptık"

18 Kasım 2020 16:57

TV100'de sözlerinin ardından Barış Yarkadaş ile tartışma yaşayan yazar Mustafa Albayrak'ın "Erdoğan'a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız, onun idaresi altında yaşayacaksınız" ifadelerine AKP Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey'den yanıt geldi. Canbey, Albayrak'ın sözleri için "Bir konuğun partimizi ve liderimizi referans göstererek söylediği sözler ne partimizi ne de liderimizi bağlamaktadır" dedi. Canbey'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya yanıt veren Albayrak da "Bunu parti adına değil bir seçmen olarak yaptık" sözleriyle kendisini savundu. 

Mustafa Albayrak dün TV100'de Ahu Özyurt ile 10'dan 12'yre programında "Erdoğan'a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız, onun idaresi altında yaşayacaksınız, herkes Erdoğan'a ram olacak, polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere destek vermeyeceksiniz, FETÖ'ye destek vermeyeceksiniz, FETÖ ile omuz omuzasınız. Ram olacaksınız, Biz yönetiyoruz Türkiye'yi, Erdoğan yönetiyor Türkiye'yi. Tıpış tıpış Erdoğan yönetiyor 2023'e kadar" sözlerini kullandı. Gündem olan konuşma üzerine AKP Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey açıklama yaptı. 

AKP Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey sosyal medya hesabından, "Dün sabah, TV 100’de gündeme konu olan programdaki bir konuğun partimizi ve liderimizi referans göstererek söylediği sözler ne partimizi ne de liderimizi bağlamaktadır. Partimiz adına konuşacak olan kişiler partimiz organlarınca belirlenmiş siyasi sorumluluğu olan sözcülerimizdir" ifadelerini kullandığı bir açıklama tweet'i paylaştı. 

Sözlerin sahibi Albayrak ise Canbey'in paylaşımının altına "Sayın Vekil ne denildiğini iyice dinleseydiniz de sonra açıklama yapsaydınız keşke. Biz orada milli iradeyi ve onun temsilcisi olarak Beştepe de oturan Sayın Cumhurbaşkanımıza Yüksek yargının gitmesinin tabii olduğunu savunduk. Bunu da parti adına değil bir seçmen olarak yaptık" yorumunu yaptı. 

TIKLAYINIZ - Barış Yarkadaş ile Mustafa Albayrak arasında sert tartışma: Erdoğan'a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız!

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