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Barış Yarkadaş ile Mustafa Albayrak arasında sert tartışma: Erdoğan'a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız!

"Türkiye'yi Tayyip Erdoğan yönetecek, itaat edeceksiniz; onun idaresi altında yaşayacaksınız"

17 Kasım 2020 12:03

TV 100'de yayınlanan 'Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile yazar Mustafa Albayrak arasında sert bir tartışma yaşandı. Türkiye'deki yargının siyasetten hiçbir zaman bağımsız olmadığını belirten Albayrak, Barış Yarkadaş'a "Recep Tayyip Erdoğan'a itaat edeceksiniz. Ram olacaksınız. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan yönetecek, itaat edeceksiniz. Onun idaresi altında yaşayacaksınız" deyince tartışma çıktı. 

Mustafa Albayrak Yarkadaş'a "Erdoğan'a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız, onun idaresi altında yaşayacaksınız, Herkes Erdoğan'a ram olacak, Polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere destek vermeyeceksiniz, FETÖ'ye destek vermeyeceksiniz, FETÖ ile omuz omuzasınız. Ram olacaksınız, Biz yönetiyoruz Türkiye'yi, Erdoğan yönetiyor Türkiye'yi. Tıpış tıpış Erdoğan yönetiyor 2023' kadar" diye çıkıştı.

Kuvvetler ayrılığını savunan Barış Yarkadaş ise "Yasama Yargı, Yürütme kuvvetler ayrılığı demokrasinin temel ilkesidir. Cumhurbaşkanı ayrıca AKP Genel Başkanı'dır. AKP Genel Başkanı'nın önünde gidip rütbesini ilikleyen hakim, hakim olamaz, savcı olamaz. Kim ram olacak, biz köle miyiz? Siz gidip ram olabilirsiniz, yurttaş boyun eğmez. FETÖ'yü siz beslediniz. Size bırakıyoruz FETÖ'yü. Ne adına konuşuyorsunuz? Siz ram olun, Cumhuriyet'in yurttaşları kimselere boyun eğmez!" diye karşılık verdi.

 

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