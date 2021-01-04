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AKP'li ilçe başkanının evinde arama; kesimi yasak olan 20 ton meşe odunu ve elektrik direklerini evine getirdiği iddia edildi

Çağnur Kılıçoğlu'nun evi jandarma tarafından arandı

04 Ocak 2021 17:18

Adil Ergin Bağcı

Tunceli’nin AKP’li Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu'nun evinde, ormandan kesimi yasak olan 20 ton meşe odunu ve bölgede kullanılmayan ağaç elektrik direklerinden 15 tanesini evine götürdüğü iddiasıyla arama yapıldı. 

T24'ün ulaştığı bilgiye göre, arama, köylülerin Kılıçoğlu'nu ihbar etmesi sonucunda jandarma ekipleri tarafından yapıldı, Pülümür Cumhuriyet Savcısı da o sırada bölgedeydi. 

Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de bölgeden geçerken tesadüf eseri bir evde arama yapıldığına denk geldiğini, daha sonra öğrendiğine göre bu evin AKP İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu'na ait çıktığını belirterek T24'e olaya ilişkin aşağıdaki fotoğrafı gönderdi. 

                                 

                                                 (Köylüler tarafından Hüseyin Aygün'e gönderilen olaya ilişkin fotoğraf)

Olayla ilgili tweet de atan Aygün, köylülerin bu olayın üstü örtülecek düşüncesiyle endişeli olduğunu vurguladı. Olaya ilk olarak arabasıyla bölgeden geçerken denk geldiğini belirten Aygün o anları şöyle anlattı; 

"Bu sabah 07.30'da yola çıktım, istikamet memleket.. Tam Pülümür Bardakçı tarafından memlekete ilerliyordum ki, solda bir grup asker eşliğinde resmi kıyafetli bir zevatın toplanmış olduğunu gördüm. Bir mahkeme keşif için gelmiştir, diye düşündüm ki.. Tam o anda telefonum çaldı.
Karşıda memleketimin en az yirmi yıllık gazetecisi: "AKP... İlçe başkanı 15 elektrik direği ve ormandan kestiği odunları satmaya götürürken, köylülerce ihbar edilmiş ve yakalanmış, savcı olay yerine gitmiş, ama olayın üstü örtülecek diye korkuyoruz, bir şey yapamaz mısınız?"
Memleket o halde ki, işlenmiş bir suçu açıklamak "cesaret" işi. Ben Ankara'da yaşıyorum bir kaç senedir, gazeteci arkadaş benden bir açıklama istiyor. Herkes korku içinde. Memleket adına korkunç bir tablo değil mi? Hem Dersim adına, hem koca Türkiye..."
 
                   

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