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AKP'li Gülay Samancı: Ekonomik terör hareketlerine tek bir cevabımız var; başaramayacaksınız

"Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz"

16 Aralık 2021 08:32

AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden yaptığı konuşmasında ekonomik kriz ve dolar kurunun yükselişi ile ilgili AKP'yi hedef gösterenlere "Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz" dedi.

2022 yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde AKP Grubu adına Konya Milletvekili Gülay Samancı konuştu.

"Devletimizi yıkamayacaksınız"

Samancı konuşmasında şunları kaydetti:

"20 yıldır terörle mücadelede şu anda gelinen noktada terörün beli kırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Devletimizin üniter yapısını hedef alan ekonomik terör de dahil tüm terör hareketlerine karşı tek bir cevabımız vardır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız “

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