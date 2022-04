AKP'li Göksu: 2023'te Allah nasip ederse kendi doğalgazımız çıktığında Allah'ın izniyle o daha da düşecek

İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ yüzde 23 kar ettiği doğalgazdan yüzde 23'ü düşsün. İstanbullulara doğalgaz faturasını böyle göndersin'' diyen İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ''2023'te Allah nasip ederse kendi doğalgazımız çıktığında, şebekelere verildiğinde Allah'ın izniyle o daha da düşecek'' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Göksu'ya ''Bu 'Doğalgaz fiyatlarında indirim yapın' teklifi ilginç. Bunu sadece İstanbul'da sınırlı tutmayalım. Gelin bunu bütün Türkiye'ye yayalım. Siz nasıl olsa iktidar partisisiniz. Hatta sadece doğalgazla da sınırlı tutmayalım elektrikte de yapalım bunu'' şeklinde yanıt verdi.

İBB AKP Grup Başkenvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mekmet Tevfik Göksu şunları söyledi;

Göksu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ yüzde 23 kar ettiği doğalgazdan yüzde 23'ü düşsün

''Doğan Bey bir hukukçu, test edip söylemesi gerekirdi. Enerji Piyasası Üst Kurulu, doğalgaz fiyatlarının üst limitini belirler. Yani 'Şundan yukarıya satamazsın' diye berlirler. Tavan fiyatı belirler eğeristiyorsa İGDAŞ istediği kadar indirim yapabilir, elinizden tutan yok. Durmayın, eğer samimiyseniz, eğer bu faturalarla ilgili samimiyseniz durmayın buyrun hükümet nasıl doğalgazı yüzde 75 sübvanse ediyorsa, nasıl elektriği yüzde 50 sübvanse ediyorsa size 'Doğalgazı sübvanse edin' demiyoruz. Sadece yüzde 23 kârınızdan vazgeçin. 'İstanbullulara helal olsun' deyin verin, ne olur ya? Öbür taraftan doğalgaz ile suyun mukayese ediyor. Doğan Bey çarşamba günü ne yapacaksınız? Yüzde 300 zam teklifi var, yüzde 89 zam teklifi var. Çarşamba günü mahcup olacağın ifadeleri bugün niye söylüyorsun? O zaman çarşamba günü İSKİ'nin getirdiği su zamlarını kabul etmeyeceğiz değil mi Doğan Bey? Hani reklam yapacakısınız ya 'Ucuz' diye nasıl yapacaksınız?

Ayrıca doğalgaz ile su mukayese edilir mi ya? Su iletilen bir şey. Doğalgaz üretilen bir şey ve ithal edilen bir şey ama Allah nasip ederse sizin hani dedim ya 'I am okey' var ya hani 'I am not okey' dedikleri her şey var ya. 2023'te Allah nasip ederse kendi doğalgazımız çıktığında, şebekelere verildiğinde Allah'ın izniyle o daha da düşecek. Onun için şunu söylemek isterim. Onun için şunu söylemek isterim eğer samimiyseniz, eğer bu millete gerçekten bir hizmet ve katkı sunmak istiyorsanız buyrun gelin İstanbullulara bu Meclis'te güzel bir müjde verelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ yüzde 23 kar ettiği doğalgazdan yüzde 23'ü düşsün. İstanbullulara doğalgaz faturasını böyle göndersin. Aziz İstanbullular bilsinler ki 300 liralık doğalgazın yaklaşık 100 lirası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın reklamı için kullanılıyor. Yani Enerji Piyasası Üst Kurulu enerjinin tavan fiyatını belirler, taban fiyatını belirlemez. İstediği kadar indirim yapabilir. Önünde hiçbirhukuki sakınca yoktur. Eğer bir Meclis kararı, desteği gerekiyorsa AK Parti, Cumhur İttifakı burada, her türlü destek vermeye hazır.''

Subaşı: Gelin bunu bütün Türkiye'ye yayalım

İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Göksu'nun ifadelerinin ardından şöyle konuştu;

''Şimdi bu İSKİ'de yüzde 300 zam isteneceğini nereden çıkardı bilmiyorum. Çarşamba konuşuruz çok uzatmak istemiyorum. Bizim yüzde 300 zam istemek gibi bir tutumumuz yok. Çarşamba detaylı konuşuruz, görürsünüz fakat bu 'Doğalgaz fiyatlarında indirim yapın' teklifi ilginç. Bunu sadece İstanbul'da sınırlı tutmayalım. Gelin bunu bütün Türkiye'ye yayalım. Siz nasıl olsa iktidar partisisiniz. Hatta sadece doğalgazla da sınırlı tutmayalım elektrikte de yapalım bunu. Hatta elektrik fiyatını doğalgaz fiyatını İSKİ fiyatına endeksleyelim. Su nasıl düşük fiyatsa. Bakın arkadaşlar aslında şunu söylemek istiyorum bu fiyatlar işin bir ekonomik tarafı vardır, bir yönetimsel tarafı vardır. Eğer ekonomik tarafı zam yapmayı gerektiriyorsa zam yaparsınız. Bu zam 80, 100, 120, 150 ise onu da yaparsınız ama zam oranının her yükseliği neyi gösterir biliyor musunuz, yönetemediğinizi gösterir. Elektirik faturasındaki yüzde 129 zam ülkeyi yönetemediğinizi gösterir. Yüzde 137 zam yönetemidiğinizi gösterir. 'Doğalgazın dörtte üçünü sübvanse ediyoruz' diyorsunuz. Bu yönetmediğinizi gösterir. Her zam aslında ülkenin yönetilmediğini gösterir. Bunu bütün vatandaşlarımız bilsin. Bu teklifi burada sunduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı'na da sunsun Tevfik Bey. Sık sık da iletişim kurduğunu biliyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'yla koordine etsinler bütün Türkiye bu güzel öneriden yararlansın.''

Göksu: Uzağa gitmeye gerek yok, bugün hemen burada karar alalım İGDAŞ işini bitirelim öbürlerine bakarız

''Doğan Bey uzağa gitmeye gerek yok, bugün hemen burada karar alalım İGDAŞ işini bitirelim öbürlerine bakarız. Hadi, buyur, uzağa neden gidelim, neden uğraşalım? Zaman kaybı olmasın. Hemen bugün, burada bu işi halledelim. İyi bir şey için adım atalım hep beraber, biz hazırız. Başlayalım hemen doğalgazdan, çarşamba günü de sudan başlayalım.''