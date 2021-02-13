T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li Faruk Gökkuş: Gazeteciler de politikacılar da öldürülür...

13 Şubat 2021 10:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde siyasetçi ve politikacılara yönelik saldırılar üzerinden tartışma çıktı.

İBB'ye ait sosyal konutların hak sahibi olmayan kişilere tahsis edildiğine ilişkin raporu üzerine mecliste çıkan ‘tetikçi müfettiş’ tartışması, bugünkü toplantıda, AKP Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın "Müfettişler ısmarlama rapor yazıyor" sözleriyle yeni boyut kazandı. Tartışmalar üzerine birleşime verilen aranın ardından İyi Parti Meclis Üyesi Suat Sarı, söz alarak şunları söyledi:

"Arkadaşlar demokrasiden bahsediyor ama demokrasi olan ülkelerde bir gazeteci dövülür mü? Bir gazetecinin, bir siyasetçinin pusuya düşürülüp, mevzi alınıp dövüldüğünü gördünüz mü? Medyanın yüzde 90’ının bir görüşün etrafında toplandığını gördünüz mü? Demokrasilerde siz kadınların sürekli öldürüldüğünü gördünüz mü? Siz demokrasilerde bir üniversitenin öğrencilerine ‘Gece geliriz işinizi bitiririz’ dendiğini gördünüz mü? Siz demokrasilerde bir üniversitenin profesörünün çıkıp da 'Laiklik kaldırılsın' dediğini gördünüz mü?”

İstanbul Büyükşehir BelediyesimeclistartışmaGazeteciler de politikacılar da öldürülür.AKP Meclis Üyesi Muhammet Kaynarİyi Parti Meclis Üyesi Suat SarıAK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuşibb meclis

Diğer Videolar

'1 Nisan şakası' polis müdahalesi ile son buldu

RTÜK Başkanı Şahin: 'Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık

CHP'li Özgür Özel: Zulmedin ki sonunuz gelsin; gidiyorsunuz

Turgay Yıldız'dan Merkez Bankası videosu; başkanlıktan çay ocağına

Baba Sahne'den 4. yıl videosu: "Bugün 384. gün; kapalıyız..."

İkizdere'de taş ocağına karşı protesto: "Kadınlar bölgeye sahip çıkarsa 10 tane Cengiz gelse fayda etmez"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Naci Ağbal’ı 128 milyar dolar incelemesi mi götürdü?...

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bu rekorları kırdıran Tayyip Erdoğan, “Anamız...

Reuters'a konuşan kaynaklar: Ağbal'ın 130 milyar dolar kayba neden olan...

Gazeteci Nevşin Mengü: Bahçeli hariç her şey kapansın, kızıyor sonra...

AKP'den Devlet Bahçeli'nin AYM tepkisine yanıt ...

Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Adnan Oktar, Soylu’ya cezaevinden bir mektup yazmış...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Naci Ağbal’ı 128 milyar dolar incelemesi mi götürdü?...

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24