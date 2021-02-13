AKP'li Faruk Gökkuş: Gazeteciler de politikacılar da öldürülür...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde siyasetçi ve politikacılara yönelik saldırılar üzerinden tartışma çıktı.

İBB'ye ait sosyal konutların hak sahibi olmayan kişilere tahsis edildiğine ilişkin raporu üzerine mecliste çıkan ‘tetikçi müfettiş’ tartışması, bugünkü toplantıda, AKP Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın "Müfettişler ısmarlama rapor yazıyor" sözleriyle yeni boyut kazandı. Tartışmalar üzerine birleşime verilen aranın ardından İyi Parti Meclis Üyesi Suat Sarı, söz alarak şunları söyledi:

"Arkadaşlar demokrasiden bahsediyor ama demokrasi olan ülkelerde bir gazeteci dövülür mü? Bir gazetecinin, bir siyasetçinin pusuya düşürülüp, mevzi alınıp dövüldüğünü gördünüz mü? Medyanın yüzde 90’ının bir görüşün etrafında toplandığını gördünüz mü? Demokrasilerde siz kadınların sürekli öldürüldüğünü gördünüz mü? Siz demokrasilerde bir üniversitenin öğrencilerine ‘Gece geliriz işinizi bitiririz’ dendiğini gördünüz mü? Siz demokrasilerde bir üniversitenin profesörünün çıkıp da 'Laiklik kaldırılsın' dediğini gördünüz mü?”