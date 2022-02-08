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AKP'li Emre Cemil Ayvalı: Paylaşılan bazı faturaların yalan olduğunu düşünüyorum, ‘Geçen ay 300 liraydı, bu ay 2 bin lira oldu’ gibi söylemler gerçekçi değil

"Normalde bana gelen fiyat geçen ay 171'di, bu ay 242"

08 Şubat 2022 13:13

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, "Paylaşılan bazı faturaların yalan olduğunu düşünüyorum, ‘Geçen ay 300 liraydı, bu ay 2 bin lira oldu’ gibi söylemler gerçekçi değil" dedi.

Ankara Masası'nda gazeteci Fatih Atik'e konuşan Ayvalı, şunları söyledi:

"Şimdi özellikle son dönemde çok paylaşılıyor bu elektrik meselesi. Ben bazılarının da açıkçası yalan olduğunu düşünüyorum. Bizim evde ortalama 3+1, 110-115 metrekare bir ev. Normalde bana gelen fiyat geçen ay 171'di, bu ay 242. Yani zam orantısında aşağı yukarı gelmiş. Normalde evde 2+1'dik, hanım, ben, çocuk ama ikinci çocuk geleceği için annemler, babamlar da var. Gündüz de ev durmuyor yani. Süpürge devamlı çalışıyor, kettle devamlı çalışıyor. 242 geldi. Şöyle de yani gereksiz açmıyoruz ama öyle de bir seferberlik de ilan edilmiş gibi bir durum da söz konusu değil."

"Ben bazılarının, yine buradan özellikle söyleyeyim çünkü muhalif medya manipüle ediyor. 'Çok ucuzmuş diyor AK Partililer' falan gerçeklikten kopmuş gibi. Hiçbir zaman 'Ucuz' demedik. Ekonominin en iyi olduğu dönemde de 'Asgari ücret yeterlidir' demedik. Ama iktisadi ve siyasi muhasebeyi de her zaman geçmişte yaptık ve devletin ortaya koyduğu tutumları söylemek zorundayız zaten işimiz bu. Hem de diğer taraftan vatandaşı aydınlatmak görevimiz. Bu noktada da '300 lira gelmişti geçen ay bu ay 2 bin lira geldi' gibi faturalar paylaşılıyor veya işte söylemler paylaşılıyor. Ben bunların çok gerçekçi olmadığı kanaatindeyim. Bu anlamda bir provokasyon da aldı yürüdü."

 

 
 
 
Emre Cemil Ayvalı

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