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AKP’li Elazığ Belediye Başkanı'ndan depremzedeye: Önceki evinde duşakabin mi vardı?

"Bakanımız büyük bir müjde verdi, buna dua etmezsiniz zaten hiçbir şeye dua etmezsiniz ”

28 Nisan 2022 09:21

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TOKİ konutlarındaki duşakabinin küçük olmasından yakınan bir depremzedeye, “Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?” diye sordu.

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8’lik depremin ardından yapılan TOKİ konutlarını incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum Elazığ’a gitti.

Gazete Duvar Muhabiri Ardıl Batmaz'ın, depremzedelerin AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na tepki gösterdiği anları çekerken darp edilmesinin ardından o anlara ait başka bir görüntü de sosyal medyada gündem oldu.

"Buna dua etmezsiniz zaten hiçbir şeye dua etmezsiniz"

 Batmaz’ın görüntülemeye çalıştığı Şerifoğulları bu sırada TOKİ konutlarından yakınan depremzedelerle yaşadığı bir diyalog yaşadı. Vatandaşlar duşakabinin küçük olmasından yakınırken, AKP’li başkanın yanıtı “Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde? Bakanımız büyük bir müjde verdi, buna dua etmezsiniz zaten hiçbir şeye dua etmezsiniz ” oldu.

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